「公司只靠我一個人」自戀型同事超討厭　心理諮商師教你拆招！

▲農曆年假期結束了！會到工作崗位上要如何更有智慧，迎戰自戀型的同事呢？（圖／取自pixabay）



文／時報出版提供



出社會工作最怕遇到豬隊友，每回提案過程坎坷，一個人熬夜挑燈完成大作，好不容易等到要發放獎金的時候，卻殺出半路程咬金！把所有功勞攬在自己身上。有諮商心理師指出，自戀型的人多半會極端在意自己的表現，渴望獲得老闆或主管的「重視」和「重用」，有時候不擇手段製造「完美印象」搶鋒頭。

諮商心理師林萃芬在其新書《鍛鍊心理肌力》分享一個案例，公司新進一個學經歷都很優秀的同事鴻源，原本老闆和主管對他寄予厚望，期望他能夠發揮專業，為公司帶來最高的績效。沒想到鴻源是一個「自我感覺良好」的人，雖然才來公司沒多久，開會時他卻總是拍胸保證：「只要放手給我去做，必定會大有收穫。」



鴻源也會跟主管強調：「只有我的計畫對公司營運有實質助益。」如果有人不認同鴻源的說法，他甚至在會議進行中拂袖而去，或是當眾大聲咆哮。此外，鴻源還不斷在各種場合表示：「公司只靠我一個人，沒有我不行，其他人什麼事情都做不好。」過度突顯自己的重要性，自然會讓鴻源不易與同仁合作共事。團隊合作的時候，自戀型的人很容易生氣，總覺得別人不如自己，認為不遭人忌是庸才。因此，鴻源多半不接受其他同仁的批評，常會誤以為同事在忌妒、拒絕自己。

由於自戀型的人覺得自己是「身分特殊」的VIP，走到哪裡別人都應該給他們「特殊禮遇」，不然就是有眼不識泰山。這些想法和行為，難免會對其他的人造成困擾，一味退讓自戀型的人，他們很可能會得寸進尺。

先欣賞自戀型的優點，再帶他們欣賞別人

通常自我感覺良好的人，多半不知道自己的言行會給別人什麼感受，他們必須藉由自我膨脹才能感受到自己的存在感。所以，主管、同仁跟自戀型的鴻源相處時，如果先欣賞他的優點，比較能夠降低他的防衛。自戀型的注意力往往只集中在自我身上，所以，主管、同仁若能讓鴻源覺察到自己的行為對別人造成的影響，可說是一個重大突破。

主管和同仁下一步努力的方向，試著帶領自戀型的鴻源學著尊重別人的想法與立場，多多同理別人的感受。日常生活中，鴻源可以學習養成使用「假設問句」的說話習慣：「如果我是對方，我會怎麼做？我會有什麼感覺？」了解別人的感覺後，第三步，請自鴻源經常以「需要」兩個字來造句，譬如：「我可以滿足別人的需要嗎？」一步一步將關心的焦點從自己擴大到別人身上，一方面跟別人建立平等互惠的關係，另一方面與別人分享自己的資源，雙管齊下，讓自戀型的鴻源慢慢領悟「欣賞自己，也欣賞別人」的道理。

精選書摘



★本文經時報出版授權，摘自《 鍛鍊心理肌力：15項心理練習》

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