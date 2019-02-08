政壇大咖瘋玩「10年挑戰」　他一拿照片沒人敢說話了…

▲蔡英文十年前後對比照。（圖／翻攝自蔡英文IG）

社群軟體流行「#10年挑戰」（10yearschallenge），分享自己十年前老照片今昔對比，不少政治人物也紛紛貼上對比照，引起網友熱烈討論。總統蔡英文也跟風，在IG分享10年前著「反傾中」、「護台灣」的背心照片，直言自己就是辣台派，還說「比較想用蔡想想的辣照」。

▲陳其邁十年挑戰。（圖／翻攝陳其邁IG）

行政院副院長陳其邁也玩十年挑戰，他挑出2009在災區運送物資的照片，在IG寫下，「十年前後，身材有一點點走鐘，但是為了大家緊緊緊的精神不變。」並hashtag「#十年前在災區」、「#十年後在政院」、「#10yearchallenge」。

▲林佳龍抱著莎莉賣萌。（圖／翻攝林佳龍IG）

交通部長林佳龍則在IG貼出超反差對比圖，10年前的他在3886公尺的雪山主峰，10年後抱著莎莉玩偶在辦公室，他寫下「2009擁抱雪山，2019擁抱莎莉」，「#雪山 #莎莉賽龍#10yearschallenge」。

▲吳思瑤10年挑戰。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

民進黨立委吳思瑤分享的照片中，字幕寫著10年前的她說「我想婚很久了 哈哈」，10年後她說「我都40歲了」，她在臉書寫下一段對話，「助理：老闆！我昨晚做了一張妳的#10yearchallenge喔！（得意）妳可以打『有些事，十年來變了，有些沒有。』」；「我：......」吳思瑤笑說，「我看助理才是我的challenge」。

▲朱立倫10年挑戰。（圖／翻攝朱立倫IG）

前新北市長朱立倫在IG分享10年挑戰照片，連衣服動作都非常講究，簡直一模一樣，不過他以自己的髮量幽默自嘲寫下，「十年之前，我不認識你（生髮水）十年之後，你不屬於我（髮量），音樂下！」還表示，「沒有麥克風只好拿可樂擋一下」。

▲王金平 。（圖／翻攝臉書粉專台灣公道伯）

臉書粉專「台灣公道伯」更是貼出前立法院長王金平10年前與20年前的照片，不過王金平的樣貌改變不大，粉專寫道「聽說最近流行這個，找到10年前，順便找到20年前」。

▲張善政10年挑戰。（圖／翻攝張善政臉書）

前行政院長張善政則說「十年前後的差別比一比，我也跟風湊熱鬧！」歲月是把殺豬刀，張善政與10年前差距不大，不過2019年的照片還戴上了豬的帽子賣萌。

▲侯友宜分享30年前照片。（圖／翻攝侯友宜臉書）

侯友宜分享30年的復古照片，照片中的他帶有一點自然捲的瀏海，嘴角露出自然微笑，身穿白襯衫與牛仔褲最資瀟灑，對比現在平頭的侯友宜，有不小差距。侯友宜表示，同仁說要不要試試十年挑戰，他說「十年可能沒效果」，於是交出三十年照，「然後沒人敢接話了⋯。」侯友宜表示，他自己沒有梳油頭是自然捲，「平頭市長應該還是比較耐看吧」。