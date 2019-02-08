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短時間集中高能量光束　神奇的未來兵器「雷射」

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軍武中心／綜合報導

雷射是20世紀以來繼量子力學、核能、電腦、半導體之後，人類的另一個重大發明，因為它是原子受激而輻射發出的光，也稱為激光。《解放軍報》以雷射武器的三個優點來評論，分別是武器的攻擊速度極快、短時間能夠集中大量能量、不受電磁干擾等。

據《解放軍報》報導，雷射原本在自然界是不存在的，最早來自於愛因斯坦在解釋「黑體輻射定律」時提出的假說，光的吸收與發射可經由受激吸收、受激輻射和自發輻射等3種基本途徑。

其中，受激輻射可以使一個光子先後激發出很多個相同性質的光子，頻率與步調整齊一致，而出現一束微光最終激發出一束強光的現象，也被稱為「受激輻射的光放大」，這就是愛因斯坦的「受激輻射」理論。雷射的強項還包括了四點，分別是「定向發光，方向性強」、「亮度極高，能量密度大」`「相位一致、相干性好」、「顏色極純、單色性高」。

雷射在生活中也應用在很多方面，例如場地大小的雷射測量、醫療的雷射手術等；在工業領域也能夠用雷射光束的能量集中優點，切割材料，將切割部位熔化，同時將熔化材料吹走，完成後的切割面平整又光滑。

▼洛馬公司為美軍研發的雅典娜高能雷射武器。（圖／洛馬公司官網）

▲▼洛馬公司為美軍研發的雅典娜高能雷射武器。（圖／洛馬公司官網）

在軍事運用方面也正在進行相關研發，一束總能量不足以煮熟雞蛋的雷射光束，竟然能夠穿透3毫米厚的鋼板。激光武器是一種利用定向發射的雷射光束直接毀傷目標的定向能量武器，主要由雷射器、跟蹤、瞄準、發射等裝置部分組成。

雷射武器的特點有三個，一是是攻擊速度極快，能以每秒30萬公里的速度射向目標；二是攻擊功率高，短時間內集中大量能量，遠遠超過相同時間核武器釋放的能量，對目標進行遠距離攻擊，卻不會產生放射性的汙染；三是不受電磁干擾，可以靈活的改變方向，以快速、精確的方式攻擊目標。

戰術雷射武器以激光作為能量，可以向常規武器那樣直接擊毀火箭彈、無人機或敵方光電設備等；而戰略雷射武器則主要用於擊毀洲際導彈、致盲或者摧毀衛星等。

美國在2017年研製名為「雅典娜」（ATHENA）的地面機動式、高功率光纖雷射武器，在測試中就擊落了5架無人機；德國研製的高能雷射武器系統「天空守衛」（Skyguard），也在測試中擊落了以每秒50米速度飛行的無人機，燒穿了1千米外、15毫米後的裝甲鋼板。

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關鍵字：雷射,雅典娜,洛馬公司,黑體輻射定律,愛因斯坦,ATHENA,天空守衛,德國,Skyguard,國際軍武

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