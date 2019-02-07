兄染重病長坐輪椅　單親國中弟發揮手足愛獲頒「碧英孝行獎」

▲「碧英孝行獎」已邁入第五年，在2018年底特別表揚8位孝行楷模的同學，希望透過活動，帶給社會溫暖力量、發揚孝道的精神。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市大千綜合醫院院長徐千剛，為紀念其母親劉碧英老師，並奉行劉老師時刻提醒徐院長重視孝道之叮嚀，因此每年舉辦「碧英孝行獎」徵選活動，鼓勵及表揚孝順的苗栗縣學子。

在2018年12月時，特別表揚8位孝行楷模的同學；此次獲選的8位同學不僅懂事、孝順，在課業及各項競賽中更是有優秀的表現。其中就讀竹南鎮山佳國小的徐偉誠同學，因為就讀國中的哥哥，在開學時忽然生了一場怪病，導致不良於行；因為是單親家庭的因素，也讓弟弟從國小一年級開始，照顧哥哥日常生活起居到現在幾年的時間，從沒喊累；哥哥更因為2018年12月校慶時，用「手」跑大隊接力最後一棒，全校師生用敲鑼打鼓方式為哥哥加油，而聲名大噪。

▲2018年12月的一場校慶大隊接力賽，哥哥因為用「手」跑最後一棒，獲全校師生敲鑼打鼓幫忙加油而傳為美談。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南鎮山佳國小校長陳財喜表示，徐偉誠同學在學校成績非常優秀，更是學校的棒球隊隊員，時常代表學校參加比賽獲得好成績；也因此得到獎助學金，但他卻不吝惜的想把獎金捐給學校；又加上平時回家後，會主動幫忙媽媽協助行動不便的哥哥，所以學校才會提報名單，讓徐同學獲得這屆「碧英孝行獎！」

▲弟弟開朗的笑容，絲毫沒有因為照顧哥哥而減少，反而更能因為如此，讓他對生命有更一層的意義。（圖／記者黃孟珍攝）

徐同學也表示，因為是單親的原故，只想分擔媽媽的辛勞；因為是自己的哥哥，也是從小到大學習的榜樣，所以從來不會覺得照顧哥哥生活起居是一件很累得事。現在的他，反倒是比同年齡的同學更加成熟，更懂得照顧別人。

大千醫院徐千剛院長表示，碧英孝行獎已邁入第5年了，每年透過大千慈善事業基金會來協助及表揚這些重視孝道的學子，每位同學背後的故事總讓人感動不已，他們的懂事與體貼更是難能可貴，希望透過這些故事，能為社會帶來溫暖，讓家庭更加和諧。