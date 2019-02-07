生產時過度用力「頸動脈剝離」！　中風媽：感覺像中槍

▲英國媽生二寶時太用力導致中風，出現頭痛和左半身麻痺。（圖／翻攝自Facebook／Angharad Pulford，下同）



國際中心／綜合報導

英國39歲媽媽普芙特（Angharad Pulford）在3年半前生下小女兒伊法（Aoife），但產後就出現頭痛症狀，甚至嚴重到左腳麻痺、突然劇痛，原本還以為是睡眠不足所導致，沒想到就醫後才知道自己已經「頸動脈剝離中風」，是在生產時過度用力所造成。

據《每日郵報》報導，普芙特自2016年生完第二胎後健康狀況就亮紅燈，常常會不明原因的頭痛，她想說自己應該是照顧2名女兒過度勞累，但某天她盤腿坐在地上餵奶時，突然頭痛欲裂且左腿麻掉無法動彈，「我右前額突然劇痛，就像是中槍一樣！」她當下以為是餵奶姿勢不良導致血液循環不好，趕緊哄小女兒睡著後就回房休息。

▲在醫院期間要重新學會行走，同時還要照顧剛出生的小女兒。



不過，隔天狀況依舊沒好轉，她走到廚房要為大女兒準備早餐時突然一陣無力，左腿瞬間軟掉跌坐在地，丈夫見狀十分焦急、擔心，但她仍堅持要去洗個澡，並送女兒們到阿姨家後才要去看醫生。她表示，當天一早就覺得左腿異常沉重又不受控，穿襪子時也非常不協調。

由於普芙特並沒不良習慣，平時也不吸菸、飲酒，醫師花了4天才找出問題所在，原來是她2周前產女時，過度用力造成頸動脈剝離進而中風，必須住院18天後再轉往康復中心觀察9天後才能回家。

在醫院時她只能靠輪椅代步，努力控制自己麻痺的左腿，重新學習走路、上下樓梯等等，如今病情已改善許多，但偶爾還是會出現左半身無力、頭痛。普芙特決定大方公開病情，並與中風協會合作，希望能幫助更多中風患者發現問題，及早就醫治療。