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獨／蔡英文被3愛犬飛撲！口水流滿褲子　控管飲食、每天運動2次

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◎採訪：黃寶慧、陳弘修、陶本和
◎攝影：ETtoday新聞雲攝影團隊

文／陶本和

《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧日前率ET採訪團隊，進到總統官邸專訪蔡英文。當蔡想想跟蔡阿才的話題聊到一個段落後，本來的計畫是換成3隻退役導盲犬，最後再到官邸外頭走走；不過，蔡英文主動提議，「把他們3個都帶進來吧」，隨後一間小小的會議室，擠滿了10幾個人、2隻貓與3隻狗，室內躁動起來，顯得格外熱鬧。

訪談的期間，幕僚提醒可以進到導盲犬的話題，然後大夥兒準備一起到官邸外頭走走；此時，蔡英文主動提議把3隻導盲犬都帶進屋內，她自己便起身走了出去，沒多久就牽著牠們進到會議室，Bunny、Bella跟Maru興奮地搖著尾巴，總統手上拿著零嘴直說，「欸！Wait！Sit！」，牠們很快就乖乖坐好，但黑色的Maru早就按耐不住，嘴巴的口水直流，弄得總統的褲子都是口水痕，總統笑著說，「哎呀！你口水都出來了！」

▼ETtoday新聞雲執行董事黃寶慧率ET採訪團進總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 ，黃寶慧。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）注意20190207前請勿使用 。

接著，總統把零嘴分別放在他們面前的地上，小聲對著黃寶慧說，「妳講OK，大聲點」；黃寶慧便喊了聲「OK」，他們三個聽到許可指令，才迅速把眼前的零嘴吞下肚，大家一片驚嘆，總統也露出為他們感到驕傲的表情，她摸著Maru說，「Maru最辛苦了，他是真正服役過的，另這兩個是同胞姐弟（Bella、Bunny），他們就是教學用的」。

蔡英文說，他們都是退役的導盲犬，都有一定年紀了，不能夠太胖，否則髖骨會受不了，所以都有控制他們的體重在26、27公斤，「我們一直以為Maru最瘦，但因為他最小隻，是日本種，而另外兩隻是歐洲種。」

蔡英文也給他們吃中藥、蔓越梅，因為年紀到了，都10幾歲了，有些老人家需要調理的問題都有，有時候是要讓胃好一點，每天也都要請志工帶他們去運動。

▼ETtoday新聞雲執行董事黃寶慧率ET採訪團進總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

▲▼蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 。（圖／記者徐文彬攝）注意20190207前請勿使用 。

蔡英文說，每天早上8、9點，會出去走三圈官邸，下午4、5點也要走；她笑說，這三隻導盲犬很怕蔡想想跟蔡阿才，「有時候他（指著蔡想想），坐在正門口，這三隻就會繞道而行」。

而在總統帶頭領養導盲犬後，蔡英文說，已經開始有人在領養了，但也坦白說，年紀大的狗照顧起來的確需要多費點心思，一、兩個月就必須去醫院檢查一次，不過這三隻倒是很愛看醫生，認為去看醫生是好玩的事情，打開車廂會自己跳進去，也認得路，快到醫院時會自己站起身來，「因為醫生對他們很好啊，都會給他們好吃的」。

▼ETtoday新聞雲執行董事黃寶慧率ET採訪團進總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 。（圖／記者湯興漢攝）注意20190207前請勿使用

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關鍵字：蔡英文專訪,蔡英文,總統,黃寶慧

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