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溝通時學會看眼色　從7大表現判斷對方是否產生防備心

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聊天,約會,說話,女人,咖啡（圖／翻攝自pixabay）

▲在聊天當中，想讓對方有好感，第一步是要先學會察言觀色，消除對方的防備心理，彼此才能有更多互動。（圖／翻攝自pixabay）

圖、文／大是文化提供

心生防備的人不喜歡暴露自己的心事，因此打招呼或說話的態度都是冷冰冰的、應付式的。他們的態度看上去不失禮貌，但總給人一種疏遠的感覺。他們並不輕視你，只是因為過於抑制自己，所以往往會言語索然無味，讓人覺得敷衍。

然而，對方有防備心理並不是最可怕的事情，最可怕的是你反應遲鈍，未察覺到對方的心理而繼續講。這時他不僅會戴上面具，而且還會別過臉去，把背朝向你，緊鎖心扉。因此，彼此溝通之前，必須先仔細觀察對方的言行舉止，判斷他是否有防備心理。

一位從事貿易的朋友說，他和別人談生意時，常常閉著眼睛聆聽對方的說話語調，這比透過翻譯所傳達的意思更能了解對方。如果對方平時說話的速度很快，當他們說話的速度緩慢下來時，表示防備心逐漸在增強

當你的溝通對象有以下這些表現，就表示對方對你產生了防備心理：

．一開始見面時就冷漠無情。
．想確認對方的心意，但是對方的回答卻曖昧、含糊。
．一旦涉及關鍵主題，對方說話的速度就突然緩慢下來。
．對你的話只是隨聲附和，並不表示意見。
．對於一些無關緊要的事情詳細追問，一直保持緊張、嚴肅的態度。
．談話中，不斷移開視線，或不斷上下打量你。
．他的態度突然變得特別客氣。

越是神經質的人，防備心理就越強。為了不失禮節，他會非常謹慎，在語言表達方面往往會變得很曖昧。還有一種棘手的情形，那就是對方幾乎不開口。無論你說什麼，他只是回答：「是的，你說的有道理。」也有一種人正好與此相反，他們一再追問細節，這也是存在著強烈防備心理的表現。

另外，如果對方說話的速度突然變慢，字斟句酌，那麼可以確定對方的防備心已達到了極點

那麼，對於這種防備心理，有什麼好辦法解決呢？

1把握說服的節奏，不要太著急。
有的人無法順利說服他人，是因為不能把握說服的節奏。俗話說，心急吃不了熱豆腐。溝通也是這樣，表現得太著急、進展太快，會讓人感覺不適應。

2學會掩藏動機，不要一開始就表明全部內容。
為了讓對方同意你的說法，人們常常會過於詳細的向對方說明事情的情形。然而，正如前面已經講過的，人有時會因為太了解事情的真相而產生不安心理。所以，很多時候你明明自認為盡心盡力，卻引起了負面作用。因此，在說服心理不安的人時，不要一開始就將內容全部告訴對方，要先換個說法。

3保持安全距離，避免一開始就表現強勢態度。
在進行心理指導時，心理醫生很重視彼此的位置和姿勢。第一，讓患者和自己保持適當的距離；第二，選擇自己輕鬆舒展的坐姿，盡量避免正襟危坐。這些舉動都可以消除對方的防備心理。

4盡量避免視線相觸。
一般來說，防備心比較重的人，不願意做過多的眼神接觸——他怕你透過靈魂之窗看出他心事。因此，對方通常會故意避開你的視線，以免被你察覺到自己的心理變化。所以在說服對方時，必須注意對方視線、態度的微妙變化。

5不要直接點破。
有的人習慣說：「你沒有必要這樣緊張，不必對我懷有戒心！」這樣說不僅沒有任何效果，反而會有相反的效果。因為對方的防備心理被你識破了，他會再加厚心裡的屏障，防止你再次突破。這時候，你就應該停止說服，重新溝通。也就是說要建立起彼此連接心靈的紐帶。

通常，如果不是特別的情況，我們對家人、親密的朋友等不會產生防備心理；但對於初次見面的人，總會特別小心，這是因為尚未了解對方，對他還沒有正確認識。一旦性情相投，就會消除，甚至會馬上說：「既然你這麼說，那我就鼎力相助！」這就是比起說服內容來，對方首先接受了你。

相反的，如果發現對方和自己話不投機，馬上就會表現出不愉快，防備心理不但不會消失，反而還會加強。在美國，有人進行一項調查：讓新來的職員以滿分十分，評價對主管的印象。同樣的，也以滿分十分，讓主管評價自己的部屬，以了解雙方的溝通情況。結果，兩者的分數基本相近。部屬與他們認為的好主管相處起來很融洽，而與他們認為的不好主管在工作上也配合得不好。

因此，從根本上來說，想要消除對方的防備心理，我們就要潛入對方的心裡，讓他對你產生好感。

《99%的人輸在不會表達》（圖／大是文化提供）

★本圖、文經大是文化授權，摘自《99%的人輸在不會表達》一書

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關鍵字：說話,表達,防備,書摘,大是文化,出版

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