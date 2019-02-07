你給人的第一印象比想像中的好！　一切都是「好感差距」在作祟

▲ 專家指出，人們習慣自我保護性地悲觀，不想先假設對方喜歡自己。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

結交新朋友或面試時，你是否擔心自己給人留下的第一印象不好？一項哈佛和耶魯等大學的共同研究發現，與未曾謀面的人交談後，對方通常比我們想像中的更喜歡我們、更享受相處過程。學者稱這種現象為「好感差距」（liking gap）並指出，「準確地評估一位新的交談夥伴喜歡我們的程度 ── 儘管這是社交生活一個很基本的部分，而且我們有豐富的練習經驗 ── 是一項比我們想像中困難許多的任務。」

耶魯大學心理學教授克拉克（Margaret S. Clark）表示，「我們習慣自我保護性地悲觀，也不想在完全有把握前，就先假設對方喜歡我們」，人們過於擔心自己說了什麼、應該說什麼，藉此試探對方是否喜歡自己，這可能會阻礙發展新關係的能力。

▼ 我們往往不確定給他人留下什麼印象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



這項刊登在《心理科學》（Psychological Science）期刊的研究包含5個不同的實驗，其中一項中，研究人員將兩個受試者配對，再要求他們對話5分鐘（例如，你來自哪裡？興趣是什麼？）對話結束後，兩人回答對於夥伴的喜愛程度，還有認為對話夥伴喜歡自己的程度。平均而言，受試者認為自己較喜歡對方，而對方沒那麼喜歡自己。而從錄影的分析顯示，人們常常忽略對方「有興趣」或「享受」的行為信號。

在另一項實驗中，受試者反思剛剛進行的一段對話，根據評分結果，他們認為塑造對方對自己的看法的關鍵時刻，比自己形成對另一方想法的關鍵時刻更負面。這種現象無關對話的形式和時間長短，而在另一項對大學室友的研究更發現，「好感差距」可以持續好幾個月。

此次研究的突破在於，先前許多學者認為，我們通常對自己的評價較高，無論是智力、技能，還是覺得自己比較不會遇到疾病、離婚等事情。然而「好感差距」不同，研究人員指出，它發生在社交互動和談話的時候，那時人們往往不確定留給別人的印象是什麼，也會過度批評自己的表現，「相較於人們對其他領域的巨大樂觀態度，人們對談話的悲觀程度令人驚訝。」