曾之喬19歲憂鬱纏身！曝6年「零代言」想退演藝圈…成名才懂：是我太急

記者許凱彰／採訪報導

你可以厭倦工作，但不能「將就生活」。知名藝人曾之喬提到自己10幾年走來的演藝路，「已經用盡了全力，拼命工作、拼命拍戲，卻只得到了一份『茫然的未來』。」她發現，不要這麼急，只需要知道自己能做些什麼，平常心做好自己喜歡的事，做最真實的自己，成為一個自己喜歡的樣子。

曾之喬說，曾經有過一段人生中最低潮的時候，拍了好多的戲，卻紅不起來，走在路上，不戴口罩，卻沒人認出我，身為藝人，這是很慚愧的。她還說到，那6年的人生低谷，沒有任何廣告代言，很困惑，甚至還懷疑自己，想要退出自己打拼很久的演藝圈，沒想到用「平常心」拍了一部戲卻出現了一個很大的轉折。

▲曾之喬自曝當時0廣告代言的心境，原來因為自己太急了。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供，下同。）

自從曾之喬14歲與劉品言以少女團體Sweety出道，先後發了3張專輯，還跨足了戲劇圈。她回憶起當年才19歲的自己，不只在演藝圈工作，還要兼顧課業，還有很多事情忙得焦頭爛額，所以得了憂鬱症。

當人生到了谷底，最不願聽見「鼓勵」。曾之喬說，當時用盡了所有方式，拼命地想證明自己、想要讓觀眾看到曾之喬，最後卻是一場空。她更提到，當時的自己多想聽前輩說「你就是沒天份，放棄吧！不要垂死掙扎了」好可以放下這份讓人痛苦不堪的夢想。

在那段時間曾之喬厭倦了工作，但卻也學會了「為自己生活」。她不再為了別人的眼光而活，不在意那些世俗成就，揮別過去遠大的目標，放下追了好久的夢想。她說，「我去市場買花、學插花，我大剌剌走在街上，不紅也無所謂，不論命運好或壞，我就是曾之喬」。

除此之外，曾之喬在經歷憂鬱症過後，開始聽從內心的聲音，著手寫她的故事，籌備了10年，把自己走出憂鬱症的歷程寫進書裡。她出書提到，那總是憂鬱的4、5年，就像被困在一個沒有光的房間，不停的撞牆。希望那些陷入憂鬱、對夢想感到絕望的人，能夠透過《一個人去丹麥，寫一本書：嘿 你為什麼不要快樂》這本書感受到一點溫暖。

曾之喬說道，那些在挫折裡困頓的人，不必活得太用力，不必訂目標來證明自己，也不用刻意追求「人生勝利組」，只需要知道自己能做些什麼，做好自己喜歡的事，做最真實的自己，成為一個自己喜歡的樣子就可以了。