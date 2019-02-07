澳洲接收首批2架F-35　空軍司令︰成為戰力催化劑

▲F-35A。（圖／翻攝自洛馬公司官網，下同）

軍武中心／綜合報導

澳洲日前接收首批的2架F-35A，戰機均已抵達位於雪梨以北威廉敦的空軍基地（RAAF Base Williamtown）。這些飛機是交付澳洲空軍的第9架和第10架F-35戰機，前8架暫時與美國空軍在亞利桑那州路克空軍基地的第61戰機中隊一起訓練。

根據外媒報導，澳洲皇家空軍已經訂購72架F-35，斥資大約170億美元，未來10年還將決定是否增購28架該型號戰鬥機。超過50架最終將停留在威廉敦的空軍基地，另外12架將輪流前往北領地的廷達爾空軍基地。

▼F-35B。

洛克希德馬丁公司透露，預計到了2020年，每架飛機的成本將降至8000萬美元。不過外界預估，保養以及維持戰鬥狀態的成本仍會很高。澳洲前總理麥肯滕博爾（Malcolm Turnbull）則是肯定政府的採購並表示，「當我們派出年輕男女參加戰爭時，他們就有工具去摧毀敵人和恐怖分子。」

澳洲皇家空軍的F-35將取代自1985年開始入役的71架F/A-18A/B「大黃蜂」戰鬥機。澳洲空軍司令萊奧戴維斯（Leo Davies）對此表示，F-35是將澳洲空軍轉變成第5代作戰部隊的催化劑，體系得到整合的澳洲軍隊將更好地發揮作戰效能。

▼F-35生產線。

