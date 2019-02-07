　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

澳洲接收首批2架F-35　空軍司令︰成為戰力催化劑

請按讚支持ETtoday新聞雲

F-35A。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲F-35A。（圖／翻攝自洛馬公司官網，下同）

軍武中心／綜合報導

澳洲日前接收首批的2架F-35A，戰機均已抵達位於雪梨以北威廉敦的空軍基地（RAAF Base Williamtown）。這些飛機是交付澳洲空軍的第9架和第10架F-35戰機，前8架暫時與美國空軍在亞利桑那州路克空軍基地的第61戰機中隊一起訓練。

根據外媒報導，澳洲皇家空軍已經訂購72架F-35，斥資大約170億美元，未來10年還將決定是否增購28架該型號戰鬥機。超過50架最終將停留在威廉敦的空軍基地，另外12架將輪流前往北領地的廷達爾空軍基地。

▼F-35B。

▲▼ F-35B閃電II 。（圖／Lockheed Martin）

洛克希德馬丁公司透露，預計到了2020年，每架飛機的成本將降至8000萬美元。不過外界預估，保養以及維持戰鬥狀態的成本仍會很高。澳洲前總理麥肯滕博爾（Malcolm Turnbull）則是肯定政府的採購並表示，「當我們派出年輕男女參加戰爭時，他們就有工具去摧毀敵人和恐怖分子。」

澳洲皇家空軍的F-35將取代自1985年開始入役的71架F/A-18A/B「大黃蜂」戰鬥機。澳洲空軍司令萊奧戴維斯（Leo Davies）對此表示，F-35是將澳洲空軍轉變成第5代作戰部隊的催化劑，體系得到整合的澳洲軍隊將更好地發揮作戰效能。

▼F-35生產線。

▲▼F-35生產線。（圖／翻攝自洛馬公司官網）

ET快訊
女大生除夕堅持陪家人！男友氣到分手：我長子壓力很大
快訊／大樂透1.4億頭獎槓龜　下期上看2.1億元
即／韓國瑜春節出國被罵　現身桃機：酸言酸語很無聊
28歲存790萬！「存錢大絕」曝光　37歲要霸氣退休

關鍵字：F-35,F-35A,軍購,洛克希德馬丁,澳洲皇家空軍,路克空軍基地,國際軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

曾經阻止川普暗殺阿塞德　川普政府「最後的成年人」馬提斯辭職

聯合國大會否決中導條約提案！　46國家反對「美、加皆在其中」

低軌寬帶通信衛星　陸「虹雲工程」技術驗證星成功發射

側滑摔進海中掀起巨浪　美海軍第19艘瀕海戰鬥艦下水

澳洲接收首批2架F-35　空軍司令︰成為戰力催化劑

缺乏夠力轟炸機攜帶投放　中國版炸彈之母體型遠小美俄

中國製軍用無人機熱銷中東　已在伊拉克進行260次攻擊行動

美研發六代空優戰機！一架高達93億　估2030年列裝

史上擁有「最致命軍隊」的6個政權　蒙古帝國與美軍並列

發電機電熱料理快速　海陸炊膳車包辦蒸煎炸烤

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

澳洲接收首批2架F-35　空軍司令︰成為戰力催化劑

缺乏夠力轟炸機攜帶投放　中國版炸彈之母體型遠小美俄

中國製軍用無人機熱銷中東　已在伊拉克進行260次攻擊行動

美研發六代空優戰機！一架高達93億　估2030年列裝

史上擁有「最致命軍隊」的6個政權　蒙古帝國與美軍並列

發電機電熱料理快速　海陸炊膳車包辦蒸煎炸烤

美首公布B-2投下「炸彈之祖」影片　地面變豆腐爆巨火球

蘇聯解體後首設計　俄最新護衛艦2號艦下水試航

才退出《中程飛彈條約》　美軍試射「義勇兵三型」洲際彈道飛彈

海陸展示野戰炊膳車　1小時完成250人份簡餐

電競想入主亞奧運　遊戲汰換是否跟得上4年一度週期

特有立體聲嗅覺系統！狗狗用哪邊鼻孔　判斷牠覺得你是否友善

《星際大戰》小安納金暴打親媽入精神病院！　5崩壞童星近況曝光

Nissan推出「帥氣運動版小車」！Micra新增N-Sport車型

麥當勞歡樂送竟能這樣用！神人曝省錢秘招　網驚歎：真的可以？

網拍名模Tomo纖細身材穿什麼都勸敗　無私公開「養腹肌」運動

流彈導致半身癱瘓　委內瑞拉女孩用輪椅追求舞蹈夢

看準年輕族群過年愛網購　日化妝品商走出實體加強網路銷售

直擊／夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　漫天櫻花雪彷彿一秒到日本

快訊／威力彩3.3億頭獎槓龜！下期2/11上看3.5億元

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

軍武熱門新聞

美國曾計畫開發「潛水航母」AN..

美軍首公布B-2投下「炸彈之祖..

美研發六代空優戰機　一架達93..

殲10試飛前想啥？雷強自曝心境

匈牙利將購買最新豹2A7主戰坦..

伊朗新型驅逐艦薩漢德號服役

英南海建基地　趙俊杰：沒影響力

歷史上「最致命軍隊」的5個國家

英國增購17架F-35戰鬥機

美軍導彈巡洋艦　外海撞上貨船

俄升級「口徑-M」　射程450..

永不沉沒的小艇　「雷霆之子」

野戰炊膳車1小時完成250人份..

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

更多熱門

相關新聞

陸版炸彈之母體型過小原因曝光

中國兵器工業集團在今年年初公開疑似一種溫壓彈的新型炸彈，陸媒宣稱其威力僅次於核武器，讓中國擁有類似於核武器可以摧毀敵方反抗意識的「大殺器」。但實際與美俄相比，這款「中國版炸彈之母」彈體卻明顯小於美俄的同類炸彈，最大主因出在沒有合適的載具可以進行投放。

美軍試射「義勇兵三型」飛彈

美軍導彈巡洋艦　外海撞上貨船

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

南韓首架空中加油機正式服役

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆淚：他們一直都在

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

記者現場連線報新聞！身後有女神

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大廟祭改

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

9年皮卡160萬公里保養117次0維修

3組最佳前任！黃立成7年情斷仍最疼容嘉

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面