中國製軍用無人機熱銷中東　已在伊拉克進行260次攻擊行動

▲雲影無人機。（圖／翻攝自新浪軍事微博）

軍武中心／綜合報導

由於美國近年實施有選擇性的無人機出口政策，導致許多中東國家無法自美國引進無人機。港媒報導提到，中國已經是中東地區武裝無人機的重要供貨商，並且很可能繼續扮演這一角色；截至2018年下半年，這些無人機已經被用於執行260多次針對極端組織「伊斯蘭國」的打擊。

據香港《南華早報》報導，英國皇家三軍研究所（RUSI，Royal United Services. Institute）在一份報告中表示，「中國已經是中東地區武裝無人機的重要供貨商，並且很可能繼續扮演這一角色」。報告認為，北京遵循的兩條規則是只與國家行為者進行交易，以及優先考慮反恐用途。

這份題為「武裝無人機在中東的擴散及型號」的報告指出，中國已向包括約旦、伊拉克、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等多個中東國家出售先進的武裝無人機，所依據的理由是「它們將被用於打擊恐怖主義」；至於以色列、伊朗和土耳其等國，則在本國生產製造無人機。

報導認為，儘管美國的無人機通常被認為在技術上優於中國無人機，但中東的買家通常沒有購買美國無人機的選擇權，而且中國無人機價格較低廉，中國在中東及其他地區的無人機銷量才會不斷攀升。

▲美軍現役的MQ-9「死神」無人機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

根據伊拉克空軍的報告，截至2018年下半年，這些無人機已經被用於執行260多次針對極端組織「伊斯蘭國」的打擊當中。該智庫的報告也說，中國還表示願意幫助包括沙特阿拉伯在內的國家製造自己的無人機，「武裝無人機在中東的擴散不大可能停止，甚至可能會加速；至於擴散的方式，不是透過國內生產，就是依靠如北京這樣的外部供應者。」