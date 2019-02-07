蘇聯解體後首設計　俄最新護衛艦2號艦下水試航

▲▼22350型護衛艦。（圖／翻攝自環球網，下同）

大陸中心／綜合報導

號稱俄國自蘇聯解體以來首個設計的主力戰艦：22350型護衛艦（俄語：Фрегаты проекта 22350，英語：Admiral Gorshkov Class Frigate）的2號艦於21日下水試航，此艦整合了各種俄羅斯現有最新型裝備、最先進系統。據指出，22350型護衛艦保密程度之高，一度只有設計者和建造者知道其外貌。

據了解，22350型護衛艦的設計秉持高度創新的原則，具備了至少30%的新科技和元素。這艘艦艇的開發最早可追溯至2003年，俄國當局那年7月公佈了22350項目的計畫，後來因為預算短缺，舷號417的同型船戈爾什科夫蘇聯海軍元帥號< Адмирал флота Советского Союза Горшков >直到2010年10月29日才下水。舷號431的2號艦卡薩托諾夫海軍元帥號< Адмирал флота Касатонов >預計於2019年正式服役。

22350型級的艦體設計新穎簡潔，隱身程度高；採用單煙囪設計，只配置一個大型的封閉式塔狀桅桿，並採用封閉式主桅桿，桅桿上部整合四面固定式相控陣雷達天線，是俄羅斯最新開發的多功能防空相控陣雷達，四面5P-20K陣列天線組成的塗金膠料（Poliment）雷達系統，採用C波段操作，最多能同時追蹤400個空中目標與50個水面目標。

另外，22350型護衛艦的最高速度 29 節，續航距離 4000 海里以上（14 節），可載乘員180到210人，以及艦載機卡-27 反潛直升機。武器包括1座 A-192M 130mm艦炮；32單元 3K96「多面堡」防空導彈垂發系統（32-128枚9M96、9M96D、9M100導彈的各種組合）；16單元 3R14 通用垂直發射系統（P-800「縞瑪瑙」超音速反艦導彈，3M-54亞/超雙速反艦型，3M-14對陸攻擊型，91RT超音速反潛型彈）；2座「佩刀」近迫防衛系統以及2具「紙包-NK」4聯裝330mm反魚雷/反潛魚雷發射器。