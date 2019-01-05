俄第二艘22350型護衛艦試航　排水量、攜帶武器媲美驅逐艦

▲22350型護衛艦。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯第二艘22350型護衛艦「卡薩托諾夫海軍元帥號」（Admiral Kasatonov），2018年12月展開為期三週的第一階段的運行測試，時間持續至2019年。該艦是由聖彼得堡聯合造船廠建造，試驗過程將檢查推進裝置、損壞控制以及船員救援系統。

根據外媒報導，卡薩托諾夫海軍元帥號費時10年建造，排水量、大小和攜帶武器方面足以媲美驅逐艦，並且適用水面和水下作戰，能對陸地目標實施高精確導彈打擊，亦可有效應對敵軍飛機，同時具備難以被雷達偵測的匿蹤性能，堪稱是「俄羅斯海軍最完善的水面艦隻」。

▼「韃靼斯坦號」獵豹級護衛艦。（圖／翻攝自俄國海軍官網，下同）

報導還提到，22350型護衛艦將成為海軍同級戰艦中最先進的型號，該型護衛艦的排水量為4500噸，速度可達30節（時速約55公里），還配置130公釐的A-192艦砲、「口徑」（Kalibr）巡航導彈和「多面堡」防空導彈垂發系統，戰力不容小覷。

俄國未來將陸續獲得三艘22350型護衛艦，分別是卡薩托諾夫海軍元帥號、戈洛夫科海軍上將號和伊薩科夫蘇聯海軍元帥號。該型護衛艦的動力裝置包括船頭的兩具16缸柴油發動機以及船尾的兩具渦輪發動機。根據俄方介紹，這些發動機在「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥號」（已服役的首艘22350型護衛艦）取得出色表現。

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