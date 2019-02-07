剛出社會菜鳥要知道的事　超實用6個小建議告訴你們！

▲剛出社會要知道的事。（示意圖／達志影像，下同）

生活中心／綜合報導

有些人總是嚮往著能獨立在外生活，不想被父母親綁到喘不過氣來，但是當你脫離了高中生活，你覺得自己有能力或有信心獨自闖出一片天，甚至失去方向呢？這邊整理了6個小建議，提供給剛踏入社會的新鮮人們。

1.對自己和其他人誠實

有些時候，你可能因為某些因素無法說出實話，但當你說了一個謊話就要想更多謊話去圓這個故事，然而紙卻包不住火，到最後只會造成更麻煩的後果，與其這樣，不如一開始就用真心待人，這樣不僅對得起別人，更對得起自己。

2.不要讓憤怒控制你

我們都知道生氣發飆都是無法解決任何事的，甚至可能讓事情越來越糟，唯有冷靜下來換個角度思考，才能解決你遇到的困難或是煩惱。

3.試著學會諒解

原諒別人是種美德，對人寬容也絕對不會吃虧。大家都會犯錯，有時候你或許是正確的一方，但請別因為這樣就得理不饒人，試著諒解對方，給他個台階下吧。原諒別人並不容易，但學會原諒別人必會得到自己的安康和輕鬆。

4.不要在社群媒體上比較

總是覺得自己不如人？為什麼其他人的生活都如此完美？請記得，那是因為一般人只會把自己美好的一面PO上網而已，你並沒有比較差。請好好在現實生活中充實自己吧！

5.所有的情緒都是暫時的

不管是丟掉工作、失戀心碎、傷心或不甘心，請記得這些情緒都會隨時間離去。常常有人說，時間是最好的療傷劑，請給自己一點時間慢慢去體會、去恢復，開心的事也會緊接而來的。

6.跟真正對自己好的人交往

如果我們一直為了迎合別人改變自己的樣貌，直到有一天我們也會忘了自己的樣子，請好好愛自己，不需要去迎合別人，而失去了自我。去找一個真正愛你會給你絕對的尊重和包容的朋友或戀人吧。