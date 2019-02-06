他大年初一為2.7萬紅包輕生！　只因妻一句...給孫子2.2萬就夠了

▲孫子看紅包示意圖，非本新聞當事人。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

包給孫子要紅包多少才適合呢？有個57歲爺爺，因豬年想給愛孫包2.7萬「大紅包」，妻子卻嫌太多，認為包2.2萬就好，倆人因此起口角，最後還鬧到要跳橋輕生。好在警察迅速將爺爺拉下，化解這次危機，但兩老的「寵孫紅包」金額也因此在網路上曝光引起關注。不少網友回應，「還缺孫子嗎」，「我的紅包全加起來，還不到500元人民幣」。

▲「寵孫爺」一身黑衣，被民警救下後大罵一頓「批評教育」。（圖／北京日報）

根據《北京日報》報導，家住北京閻村鎮的「寵孫爺」，因豬年愛孫紅包想包6000元人民幣（約新台幣2.7萬），妻子卻說包5000元人民幣（約新台幣2.2萬）就好，倆人因此大吵，事後又發生排骨燒焦、喝酒等「阿雜事」，使老爺爺自己一人步行上橋，想跳橋輕生。

閻村派出所副所長李國棟與民警到場後發現，爺爺一身黑衣，坐在高架道路外高10公尺的圍欄處，且橋下車流多，行車速度快，如果真的不慎跌落，後果不堪設想。

▲民警救援過程。（圖／北京日報）

就在「寵孫爺」突然站起身抬腳想跳的瞬間，民警王瑞迅速抓住其腰帶，倆人就這樣掛在高架橋的圍牆上，等待救援隊到場。消防人員將護網割斷後，兩隊人馬合力將爺爺救下。此時王瑞已體力透支，大口喘氣說著，「要是再多一分鐘我就堅持不住了」。

▲為了「寵孫爺」出動民警、消防隊救援。（圖／北京日報）

事後民警也罵了一頓「寵孫爺」，為了一個紅包就輕生實在不值得，有什麼事都應該要跟家人好好溝通，千萬不能因一時糊塗、一時衝動就做傻事。

不過，因這次「跳橋風波」，超狂「寵孫紅包」金額也因此曝光，約2.7萬的「大紅包」使不少網友羨慕紛紛留言，「還缺孫子嗎」，「最多給100元人民幣（約450元新台幣），不能再高了」，「這點事也至於輕生」，「要按這個標準，今後我都不敢提壓歲錢了」，「一般不都是包5至10元人民幣嗎？」

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