謝謝華農兄弟！廣西農民養竹鼠　靠「網紅事業」脫貧

▲看過華農兄弟的人都想知道竹鼠到底有多美味。（圖／翻攝自youtube）



大陸中心／綜合報導

「這隻竹鼠吃太肥了，只好宰來吃啦！」2018年以「100種吃竹鼠的理由」在網上爆紅的華農兄弟，一貫套路便是抓起竹鼠掂量，介紹這隻打架內傷、這隻中暑、這隻得憂鬱症了，總之全活不下去，最後只好宰來吃。大陸廣西農民看中竹鼠商機，發展「竹鼠事業」，不只幫助當地農民找到工作，更促進增收脫貧。

「華農兄弟」錄製的影片在youtube、微博上爆紅，開頭便是打招呼「大家好，今天我們來看一下這個竹鼠哇。」胖呼呼的竹鼠總被各種千奇百怪的理由烹飪掉，引發不少討論，也不少網友留言表示想吃吃看竹鼠。

▲肥滋滋的竹鼠。（圖／翻攝自中新社，下同）



根據《中新社》報導，看中竹鼠的人氣和經濟效益，廣西柳州市民林長虹投資了人民幣200萬元（約新台幣898萬元）建立了虹丞種養專業合作社，並聘請有著多年養鼠經驗的村民林燕春當養殖技術指導員，發展竹鼠事業。林燕春指出，竹鼠粗生易養，生長快，利潤豐厚，而廣西農村大量種植竹子、甘蔗，適宜餵養竹鼠，是農民增收致富的好方法。

林燕春指出，竹鼠活體每斤市場價人民幣55～60元（約新台幣247～270元），以每隻4斤計算，一隻竹鼠可賣人民幣100元（約新台幣449元），而養殖的竹鼠大多銷往廣東，因為廣東人特別愛吃竹鼠肉，不怕賣不出去。

該合作社如今養殖了上千隻竹鼠，柳北區政府也在該合作社成立就業「扶貧車間」，重點吸收村子周邊因為各種原因無法外出務工的貧困勞動力，實現就近就地就業。在此工作的一名養殖工陳金就因父親臥病在床無法外出打工，只得靠種植甘蔗為生，他指出，現在到養殖場幫忙，在家門口就能找到工作，每月平均月收入在人民幣1500～2000元（約新台幣6738元～8984元），能多領一份工資。