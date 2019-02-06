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暗網／夢想市集賣高純度大麻巧克力　限定只出貨給台灣

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▲暗網／夢想市集賣高純度大麻巧克力，限定只出貨給台灣。（圖／翻攝自暗網）
▲暗網「夢想市集」上有人在賣大麻，並限定只出貨台灣。（圖／翻攝自夢想市集）

突發中心／綜合報導

根據警政署統計，在2017年全台灣共逮捕了近6萬名的毒品犯，而毒品通緝人口也高達數千人，甚至涉毒年齡層也逐年降低，顯示台灣的毒品問題日漸嚴重，不過在暗網上竟有台灣人在販賣大麻，並且只出貨台灣。

網路有數百個購物網站，決大部分都在賣民眾日常生活所需的物品，而在暗網裡所販賣的則是槍枝、毒品、偽造信用卡、偽鈔等違禁品，在暗網裡的「夢想市集（Dream Market）」則是目前大多數不肖份子愛用的購物網。

從夢想市集的搜尋欄位中輸入「Taiwan」，就會出現許多大麻相關的商品以及毒郵票（LSD），點進去看後就會發現是暗網裡少見的繁體字，賣家在說明欄位中表示，自己並非營利為主而是要讓大麻的愛好者，以最合理的價格享受大麻帶來的「高飛感」。

除此之外，賣家也表示，很多人都曾說在外面很難找到「大麻巧克力」，即使有賣，價格也是高得嚇人，希望買家在買到「極品」後，千萬不要跟朋友炫耀，讓有能力上暗網買的網友不會斷貨。

由於台灣在進出口的毒品查驗相當嚴格，所以賣家強調LSD與大麻相關產品都不出貨至海外，僅出貨給台灣的買家，雙方聯繫也只能用中立國瑞士的信箱「Protoon mail」降低訊息被截取風險；警方則表示，目前已經鎖定該賣家的相關訊息，將持續擴大偵辦。

▼「夢想市集」的大麻賣家，聲稱自己是420（國際大麻日）的擁護者，以非營利的方式販售大麻。（圖／翻攝自夢想市集）
▲暗網／夢想市集賣高純度大麻巧克力，限定只出貨給台灣。（圖／翻攝自暗網）

▲暗網／夢想市集賣高純度大麻巧克力，限定只出貨給台灣。（圖／翻攝自暗網）

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關鍵字：暗網,夢想市集,Dream Market,大麻巧克力,LSD,高純度大麻

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