兩岸春節大不同　陸異地夫妻「輪班回娘家」

▲台灣每逢春節，出嫁的新娘多會在大年初二回娘家。（圖／取自免費圖庫Pexels）



大陸中心／綜合報導

春節是華人頭等大事，兩岸雖雖文化同源，但每個地方過新年的習俗仍有不少差異，譬如大陸多數人會看春晚、北方人一定要吃餃子，且由於早年奉行「一胎化」政策加上幅員遼闊，許多異地夫妻不得不「輪班回娘家」，不像台灣一般「初二回娘家」是基本原則。

華人每逢年過節，貼春聯、包紅包、除夕圍爐、初一走春，甚至是打麻將、打牌聯絡感情，在兩岸三地都很平常，《ETtoday新聞雲》特別列舉幾個兩岸過年時的不同點，提供大家討論。

▼ 台灣人春節時愛買刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲過年兩岸民眾都愛打麻將。（示意圖／記者陳致平攝）

首先是在回娘家方面，在傳統文化中，女兒出嫁後通常除夕夜跟男方家一起圍爐，初二才回娘家，不過大陸因為獨生子女眾多，且不少人都選擇在外大城市打拼，如果配偶老家住太遠，短期內長距離移動過於辛苦，習俗就相對寬鬆一點，一些城市家庭對於每年「回誰家過年」會採取輪流制。

除此之外，圍爐時大陸一般家家戶戶都看中央電視台播放的春節聯歡晚會，簡稱春晚，而台灣則百家齊放，春節期間雖同樣會到寺廟走春，台灣民眾還有不少人會點光明燈，甚至是求明牌，因為對台灣人而言，春節期間還有一項重頭戲，那就是買刮刮樂、對彩券。

▲大陸央視春晚是收視最火爆的節目。圖為張藝興、陳偉霆、黃渤合作演出。（圖／翻攝央視網cctv.com）

在交通方面，大陸民眾過年前後還有一項挑戰，那就是被稱為「地表最大之人類遷徙活動」的春運，相比大陸火車站、機場摩肩擦踵，甚至一票難求的情況，台灣春節返鄉可以說是小巫見大巫。

飲食習慣上，大陸北方人習慣吃「大肉」、餃子，南方人則與台灣較為相似，海鮮較多，並謹守「年年有餘」的習俗。其中，大陸不少鄉村更還保有串門拜年的傳統，每逢過年同個村的晚輩到長輩家拜年，或是親戚之間互相到對方家吃飯，有時一整個過年五、六天都在不同親戚家吃一頓，可說是行程滿檔。

▲春運人潮94狂。（圖／CFP）

值得注意的是，有大陸網友還特別指出，台灣有一個過年習俗讓他們很感興趣，就是春節台灣領導人或各陣營代表、地方首長都會在公開行程中向民眾發紅包，多數包1元象徵「一元復始、萬象更新」，每年吸引的排隊長龍，甚至可以反映該政治人物的人氣指數。

▼蔡英文向民眾發紅包。（圖／總統府提供）