台南市長黃偉哲安平開台天后宮　安平觀音亭祈福發紅包

▲台南市長黃偉哲大年一上午，前往安平觀音亭參拜「觀音佛祖」，在主委高明月陪同下，並向民眾拜年，發放「春滿興富」紅包，吸引眾多民眾排隊領取，現場大排長龍熱鬧滾滾。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲大年一上午，前往台南市安平觀音亭、安平開台天后宮，向「觀音佛祖」、「安平媽」上香祈福外，並向民眾拜年，發放「春滿興富」紅包，吸引眾多民眾排隊領取，現場大排長龍熱鬧滾滾。

台南市長黃偉哲2月5日大年初一上午10時20分，在在立委林俊憲，市議員李啟維、呂維胤、安平區長青足、四分局長蔡進閱等人陪同下抵達安平觀音亭，受安平觀音亭主委吳高明月，率黃美月等廟方眾委員在場熱情歡迎。

吳高明月主委並陪同黃偉哲等人，向「觀音佛祖」參拜祈福，祈求台南市四時平安、風調雨順、人民安居樂業、財源廣進，並向現場民眾賀年，發放「春滿興富」紅包，受到信眾熱烈歡迎。

隨後，現場委請吳高明月主任代黃市長發放市長紅包，而後黃偉哲前往安平開台天后宮參拜，由總幹事陳宏明，率廟方委員以盛大鼓樂表演在場歡迎，並陪同黃偉哲市長等人，向「安平媽」參拜祈福，並向民眾賀年發紅包。

由於是大年初一，安平有眾多民眾湧入觀光旅遊，安平開台天后宮、安平觀音亭本身是安平著名觀光大廟，現場原本就有眾多信眾上香參拜祈福，民眾一聽到黃偉哲市長要發紅包，立即扶老攜幼排隊等待領紅包，熱鬧的廟埕立馬排起長長的人龍，一直延伸到外圍道路，長達數百公尺長，盛況非常。

黃偉哲市長表示，今年是豬年，金豬報喜諸事大吉，他以「春滿興富」賀歲紅包來向民眾祝賀新年，祝福民眾豬年平安順心、財源滾滾來，人人發大財。許多民眾一領到紅包，開心地迫不及待立即拍照上傳網站，讓親朋好友分享喜氣。

安平觀音亭吳高明月主委、開台天后宮總幹事陳宏明指出，新年新氣象，黃偉哲市長、立委林俊憲，市議員李啟維、呂維胤、安平區長青足、四分局長蔡進閱等人到安平觀音亭、安平天后宮行春祈福，他們代表廟方表達歡迎感謝，也祝福所有信眾，諸事大吉、財源廣進、平安有福。