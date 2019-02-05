直徑3.5米、48根竹條手作　天安門的「大紅燈籠」密碼

▲天安門城樓掛上紅燈籠。（圖／翻攝人民網）

記者曾俊豪／綜合報導

每在重要節日和重大慶典，北京天安門城樓總會懸掛起大紅燈籠，象徵張燈結彩、喜氣洋洋。這項「傳統」最早源於1949年中華人民共和國的開國大典，天安門10根廊柱，一共懸掛8個大紅燈籠，其中最大的直徑3.5米，用48根竹條手作而成。

《人民日報》直擊製作天安門城樓大紅燈籠的企業—北京市美術紅燈廠，該廠前身是文盛齋。在老北京的燈籠鋪中，文盛齋尤其著名，據記載可上溯到清嘉慶十一年，手工藝則傳承自明朝末年。1956年文盛齋經過改制，與其他廠合併成立北京市美術紅燈廠。

報導提到，傳統工藝製作燈籠需要十幾道工序。先將毛竹劈成板，破成竹條；將木材旋成外圓內空、薄厚一致的上下燈盤；把竹條兩端用鐵絲穿好，嵌入燈盤凹槽並固定；燈簧貫穿上下兩個燈盤，燈簧有用粗鐵絲窩成的，也有用鐵管打眼製成的，這樣就製成了燈籠的骨架。

然後整理好骨架周正的圓形，用小線固定，防其走樣。隨後在骨架上糊膠，將紅色布料仔細貼在上面，最後用金紙剪成的如意雲朵、萬字不到頭裝飾，一個燈籠製作過程才算大功告成。

▲天安門紅燈籠製作工序繁雜。（圖／翻攝人民網）



燈籠製作不僅程序複雜，每個環節都有不少講究。竹子要選用竹齡在3年以上的成年毛竹，先用水浸泡，以增加它的韌性。然後，完全靠人的雙手將竹條圍出需要的形狀。無論大燈籠還是小燈籠，「整形」都是關鍵程序。

每個燈籠所需材料從一開始就要計算好，燈籠圓度取決於燈籠竹條個數，竹條越多，燈籠圓度越接近完美的「蘋果圓」。一般直徑2米的燈籠需要40根左右竹條，直徑3.5米的燈籠需要48根左右竹條。竹條個數確定後，燈籠圓度的完美程度就取決於整形師傅靈巧的雙手。

報導強調，「整形」是「高精尖」（高級、精密、尖端）技術，通常要從事燈籠製造多年的老師傅才能製作，目前紅燈廠裡只有一名師傅能擔此重任。

至於天安門掛起紅燈籠則要追溯到1949年、中華人民共和國的開國大典，當時天安門城樓的10根廊柱，一共懸掛8個大紅燈籠。由於中國「張燈結綵」的傳統習俗，爾後每遇重大節日或慶典，都可看到天安門大紅燈籠高高掛的景象。