喝下「加料的愛心豆花」！　正妹昏迷遭阿公級同事強吻襲胸

▲賴男趁小琪藥效發作時偷摸大腿。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



地方中心／宜蘭報導

宜蘭一名賴姓公所臨時人員以談公事為由約同事小琪（化名）見面，再將摻有鎮定劑的豆花遞給對方，並趁她藥效發作、精神恍惚時偷摸大腿、胸部及強吻得逞。宜蘭地院審理後，依以藥劑強制猥褻罪，判賴男3年4個月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，已經當阿公的賴姓男子2017年2月13日對小琪佯稱「已經有跟課長告知要調整業務量，下班後到停車場內公務車上告知結果」，當對方上車後熱情的遞上一碗「加料」的熱豆花，期間哄騙車上熱將小琪的外套脫下，趁機強吻、碰觸身體部位。

▲賴男竟在豆花裡下藥。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



小琪在驚嚇之餘仍奮力推開車門跑走、逃離現場，沒想到在火鍋店買晚餐因藥效發作陷入沉睡，醒來後經抽血檢測得知血液中含有苯巴比妥（Phenobarbital）之類鎮定安眠劑成分反應，才驚覺原來自己遭下藥，立刻報警。

賴男在法庭上辯稱，豆花內未加入任何藥劑，也沒有親吻小琪嘴唇，2人平常在上班時就會玩來玩去，當日是見對方很累，才好心按摩肩膀及腰部，只有幾秒就放手了，且按摩時對方也沒有反對、推開。

法官審理後認為，檢驗報告中可以證明小琪身體內確實有藥劑，而賴男為了滿足一己私慾，無視他人意願以藥劑摻入豆花內予不知情的小琪飲用，動機卑鄙、手段拙劣，且事後未能達成和解、取得當事人的原諒，因此依藥劑強制猥褻罪，判他3年4個月有期徒刑，全案可上訴。

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