美版「怡君、家豪」　美年度新生兒熱門姓名Emma蟬聯冠軍

▲美國年度最受歡迎寶寶名出爐！（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國年度最受歡迎寶寶名出爐！每年美國社會安全局（Social Security Administration）皆會公佈前10個全美父母最愛取的新生兒姓名。去年年度最受歡迎的女孩姓名，前3名分別是Emma、Olivia、Ava。男孩部分則是Liam、Noah與William。

女孩的前3名跟前一年相同，曾名列前10的Emily與Harper則掉出榜外。至於男孩部分則多了點心意，冠亞軍位置調換外，Logan與Oliver也是第1次進入前10名。有趣的地方是Emma在30年前也曾佔據第1名好一陣子，看來當年被叫做Emma的媽媽們，也很愛自己的名字。

美國許多父母都會跟著流行趨勢替孩子命名，例如2000年時《暮光之城》（Twilight）紅遍大街小巷，片中的女主角Bella就成為當年最受歡迎的名字之一，但如今已掉到33名。

女孩：

1. Emma

2. Olivia

3. Ava

4. Isabella

5. Sophia

6. Mia

7. Charlotte

8. Amelia

9. Evelyn

10. Abigail

男孩：

1. Liam

2. Noah

3. William

4. James

5. Logan

6. Benjamin

7. Mason

8. Elijah

9. Oliver

10. Jacob

