音檔曝光！雲林麥寮鄉長親認「內線選舉」：他給我選，就是因為要選立委　

▲麥寮鄉長蔡長昆。（圖／翻攝自蔡長昆臉書）

記者許凱彰／雲林報導

2018九合一大選選情激烈，雲林縣麥寮鄉長蔡長昆最後機率近趨100％的姿態當選。有民眾成立社團懷疑他與前麥寮鄉長許忠富大玩「內線選舉」。對此，蔡長坤在4日與雲林縣長張麗善至光大寮拜拜時回應，「他（指前麥寮鄉長許忠富）讓我選，就是要選立委」。

據了解，麥寮鄉前任鄉長許忠富當時被看好可以順利連任，但卻在登記截止日前，宣布要投入2020立委選舉而放棄連任，隨後還陪同時任鄉代會主席蔡長昆登記參選，這也讓麥寮鄉成為全縣唯一一個同額競選鄉鎮，也由於只要獲得總選舉票數的20％就能順利當選，引起地方人士強烈反彈。

最後，選舉結果蔡長坤以8068票直接突破門檻篤定當選，同時也獲得1萬6083票張「無效票」，在網路上掀起一陣熱議。

▲麥寮鄉長蔡長昆（左二）、雲林縣長張麗善（右二）。（圖／記者許凱彰攝，下同。）

蔡長坤在4日早上10時許陪同新任雲林縣長張麗善至光大寮聚寶宮拜拜，在被問到「前鄉長陪同登記」遭罵翻一事時，她提到，「許忠富沒有陪我去登記，至於民眾在想什麼是他們的自由，我們也不能講什麼。」至於再被問到「網路上熱議內線選舉一事」則回應到，「他（指前麥寮鄉長許忠富）讓我選，就是要選立委」。

蔡長昆在日前也回應提到，自己曾經擔任過主席與代表，有著一定的資歷，若許忠富獲選立法委員，2人便能更好地搭配與互助，為麥寮爭取更多資源。此外，他還強調，未來也將不分黨派，整合鄉內團體，為麥寮鄉的進步持續努力。