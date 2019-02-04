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竹南龍鳳宮「大金龜」祈福招財　滿滿鈔票喜迎金豬年

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▲廟方先擺放3隻特製的大金錢龜於殿內，身上撲滿2百、1百元、1千元鈔票，紅紅綠綠的色彩非常鮮豔 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲廟方先擺放3隻特製的大金錢龜於殿內，身上撲滿2百、1百元、1千元鈔票，紅紅綠綠的色彩非常鮮豔 。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮，是當地信仰的中心，因香火鼎盛，廟方每年於大年初一到元宵舉辦的「祈福龜」活動，迄今已經將近200年歷史，廟方於2019年春節，依舊打造約100隻的大、小金錢龜，於大年初一起供信眾祈回保佑事業亨通、財源廣進。

廟方表示，后厝龍鳳里一帶，早期都是以漁業為生，當地居民出海前必須到媽祖廟祈求平安歸，因而形成元宵節祈（歸）活動；以前製作祈龜的材料都是以麵粉、糕餅為主，近來也因時代的變遷，慢慢的使用白米、罐頭；而現在更因為要添喜氣，才請師傅用新台幣、美金，打造成招財納福的「金錢龜」。

▲祈龜的材料改為新台幣、美金後，也受到民眾熱烈的好評，吸引不少遊客前來參觀、討個吉利。 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲祈龜的材料改為新台幣、美金後，也受到民眾熱烈好評，吸引不少遊客前來參觀、討個吉利。（圖／記者黃孟珍攝）

龍鳳宮委員陳美月說，金錢龜身覆蓋滿滿錢幣或紙鈔，象徵「財運廣進、源源不絕」，廟方已打造3隻特製的大金錢龜擺放在殿內，有鋪滿200元綠色紙鈔的金錢龜，還有將1000元與100元紙鈔的交替而成金錢龜，這五顏六色的金錢龜吸引不少信徒目光，也希望民眾來年也能財源廣進，發大財。

▲上百隻金錢龜將於大年初一起擺放在廟埕，供信徒參觀 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲上百隻金錢龜將於大年初一起擺放在廟埕，供信徒參觀 。（圖／記者黃孟珍攝）

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關鍵字：竹南龍鳳宮,金龜,金豬年

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