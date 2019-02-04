羅文嘉覬覦卓榮泰位置？挑戰「煮過頭」玩到嘴開開

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨黨主席卓榮泰和黨秘書長羅文嘉為歡度新年，年前挑戰玩超夯遊戲「煮過頭」，兩位資深政治人物玩起遊戲倒是頭一次，雖然頻頻「落漆」，但還是順利過關，只是卓榮泰過程中自稱要小心不要玩到「嘴開開」，但話才剛講完，還是控制不住表情被拍到「嘴開」畫面，笑翻全場。

卓榮泰、羅文嘉和兩位幕僚一起挑戰玩「煮過頭」，兩人玩到嘴吧開開超認真，不過對遊戲不熟悉，過程笑料百出。玩到一半，羅文嘉操作的人偶不但一直撞到卓榮泰，還跑去搶「主席的工作」，卓榮泰忍不住笑問，「秘書長你是不是想要我的位置？」一語雙關笑翻現場。

卓榮泰遊戲後表示，「玩遊戲告訴大家過年要平安、東西煮熟才能吃，那這個是代表團隊合作，雖然只有四個人，有時候沒事做，我就看他在忙什麼，這個就是說，團隊裡面我知道你在做什麼，合作非常好！成功！」羅文嘉則笑說，平常在家都會阻止小孩玩遊戲，沒想到自己一體驗，真的很有趣，回家可以找孩子一起玩。

除了大玩遊戲，兩人也分享最愛的年菜，家住鄉下的羅文嘉表示，最喜歡媽媽做的梅干扣肉，「梅乾菜是媽媽自己種的，豬不是自己養的，但很好吃！」卓榮泰則說，他喜歡吃青菜，過年吃了太多大魚大肉，一定要吃青菜健康一下，他也藉著農曆新年向大家拜年，「新的一年是豬年，希望台灣的豬都很健康、台灣豐收，是無爭無慮的一年。」

▼卓榮泰、羅文嘉。（圖／記者陶本和攝）