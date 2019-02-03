春節到彰化百寶村　有新春百寶箱福袋搶購

▲即日起到2月20日彰化百寶村，米食文化好玩好吃又有趣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為了推廣彰化豐饒的物產與縣內多元的產業文化，自即日起至年2月20日，在彰化百寶村DIY教室舉辦「稻浪米文化、話說台灣米」主題特展，活動期間推出打卡分享送「百寶村」折價券與精美小禮物等限量好康，讓觀展民眾拿好康，感受在地濃濃人情味。

「稻浪米文化、話說台灣米」主題特展，以「稻米」為主題，展現彰化富有台灣穀倉美名的形象，也以稻米做為彰化百寶產業啟動的開端，並透過台灣稻種分類、傳統台灣耕作方式、米食文化、互動打卡區等多元內容，喚起觀展遊客學習如何尊敬土地，重視土地的生養休息及永續生命力的循環。

百寶村活動從即日起持續到2月20日，喜氣洋洋、沒有冷場，讓返鄉遊子和觀光客知道百寶村有許多活動可玩，帶動地方的觀光人潮。希望藉由這次宣傳，讓大家知道有這個活動，不用半夜到百貨公司排福袋，這裡就有福袋和百寶箱，真的是物超所值，大家一定要來。

彰化是農業大縣，彰化有許多非常好的農特產品，縣府結合公所及農會，共同將地方的農特產品行銷出去，利用百寶村這個平台展售許多彰化優鮮農特產，從文創整合行銷，縣長王惠美歡迎大家過年期間到彰化百寶村尋寶，更期望能透過大陸龐大的市場來行銷彰化的農特產品，讓大家都知道彰化農特產品的好。