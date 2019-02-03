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體積直逼人手臂！Pfeifer Zeliska輪轉手槍世界威力最大

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▲Zeliska左輪手槍。（圖／翻攝自Pfeifer Waffen網站）

▲Pfeifer Zeliska轉輪手槍。（圖／翻攝自Pfeifer Waffen網站）

大陸中心／綜合報導

由奧地利Pfeifer Waffen公司研發生產的Pfeifer Zeliska輪轉（左輪）手槍重6公斤，長55公分，高33.4公分，長度接近一個成年人的手臂，素有「世界威力最大的手槍」之稱，這型手槍最初是設計來獵殺大型動物，但是因為過大的體積和後座力，加上昂貴的售價，使得這款槍枝難以投入實際的運用或戰鬥。

據指出，Pfeifer Zeliska是目前世界上最大的量產型手槍，每把槍能裝彈5發，使用點600 Nitro Express彈或點458溫徹斯特馬格南彈，發射點600彈時，子彈初速每秒462米，由於龐大的體積，Pfeifer Zeliska無法像其他左輪手槍一樣用「甩開」的方式裝彈，只能像舊式的單動轉輪手槍那樣打開一個裝填口，一發一發地裝進去。

▲Zeliska左輪手槍。（圖／翻攝自Pfeifer Waffen網站）

▲Pfeifer Zeliska轉輪手槍。（圖／翻攝自Pfeifer Waffen網站）

據了解，Pfeifer Zeliska不論槍彈的價格都相當昂貴，每發點600 Nitro Express子彈的成本40元美金（約新台幣1200元），而整把槍的售價則為美金17,316元（約新台幣53萬元），加上龐大的槍體在射擊時產生的巨大後座力，這把槍不論在作戰還是狩獵的領域都難以發揮，在市場上也不多見，目前多是當作收藏品，或是在靶場中使用。

Pfeifer Waffen網站指出，在這把左輪手槍中，每個部件都是手工改裝的，因此是一個獨一無二的作品，代表了槍械製造的絕對傑作。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：Pfeifer Zeliska,輪轉手槍,左輪手槍,Pfeifer Waffen

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