工作不穩定「年關難過」　中年男呆坐橋上：送醫沒用啦

▲失業男年關難過呆坐在橋上，三重警方到場連忙關心。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名黃姓男子因為一時想不開，竟然走到中興橋上坐在橋側，派出所員警接獲通報立即到場，發現黃男是坐在人行步道上，身邊放著一個隨身包包，警方關心：「你怎麼了，怎麼會在這邊？」黃男不斷說自己只是在休息，但員警進一步了解，才知道他是因為心情不佳，黃男還自稱「身心不健全」，員警派巡邏車將他載往派出所安撫後，再通知家屬領回黃男，順利化解這場危機。

中興橋派出所員警日前中午11時許接獲通報，指稱看到有人獨坐在中興橋的橋面中間處，疑似想要輕生；員警何宗軒到場後上前關心，黃男一開始只願說「我在休息啦，可以嗎？」員警不敢大意，跟黃男提醒「橋上很危險」，並通報支援警力、消防單位到場，警消詢問他是不要要去醫院，他直說：「身心不健全，那沒用啦。」

員警到場耐心安撫黃男情緒後，黃男才表示因為最近工作不穩定，覺得這個年關難過，自己心情不佳才會到橋上來；黃男不願意送醫治療，經警消關懷並紓解黃男情緒後，通知黃男家屬前至派出所將黃男領回，黃男及家屬深切感謝警方作為「真的救了一條命！」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995