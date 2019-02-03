過年必備大掃除＋團圓　顏宗海：炒菜、清潔劑是室內空品威脅

▲炒菜示意圖。（圖／取自免費圖庫Flickr／www techroomage）

記者丘秝榕／綜合報導

空汙威脅不只在戶外，室內也是危機四伏！尤其過年期間在團圓、大掃除時，這些粉塵、清潔劑、一氧化碳都會侵入人體；長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海提醒，室內空氣品質有可能會因為這些「生活瑣事」，變得比戶外更差，例如炒菜不開抽油煙機、抽菸、抖被子，這些小動作都會使家中空氣品質下降，清潔劑這種有機溶劑也會揮發出具有神經毒性的氣體，嚴重者將危害神經系統運作。

▲清潔劑示意圖。（圖／CFP）

台灣冬季的空氣品質時常達到紅、橘燈警戒，氣象達人彭啟明曾指出，每年10月到隔年3月是空氣品質較差的季節，這段期間，有過敏體質的人免疫系統容易「發作」，被噴嚏、鼻水纏身，這時候就要多留意周遭的空氣品質；且空氣汙染不僅出現在戶外，室內也有其他「危險因子」存在。

▲林口長庚醫院腎臟科主治醫師任顏宗海。（圖／記者嚴云岑攝）

長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海指出，當戶外空氣品質降低時，環保署會做出提醒，幼童、長者最好待在室內，並且緊閉門窗；但室內的空氣品質也要留意，且保持通風很重要，例如老舊熱水器若沒有強制排氣功能，將會產生一氧化碳中毒風險，因此，「熱水器一定要裝在陽台，才能避免意外的發生。」

顏宗海指出，政府會負責監控戶外的空氣品質，但室內的空氣品質，每個家庭都不同。過年期間親戚團聚，有些人會抽菸、打掃、抖被子，或是煮飯爆香沒打開抽油煙機，以上這些都會使家中空氣品質變差；最危險的其實是清潔劑，因為這些有機溶劑經過揮發，會釋出威脅健康的神經毒性，打掃工作進行時需要多加留意，至少要在通風的環境中進行。

▲大掃除時得多留意室內通風。（圖／CFP）

其實空氣品質室內比室外重要，由於長者、幼童因為較無外出的必要，待在室內時間較一般成人久，且抵抗力比青壯年差一些，空氣品質更會影響到身體健康。

顏宗海強調，其實不只過年期間，在平時的生活中，影響室內空氣品質的「關鍵行為」包括燒香、抽菸、爆香、 清潔劑以及用力抖被子，如果可以，「生活中要盡量減少這些動作」，抽菸時待在空氣流通的區域，炒菜也要記得開抽油煙機，要隨時注意空氣流通，才能避免室內空氣比室外差的情況出現。