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快訊／郵局ATM大癱瘓！網友哀號一片「被吃了9千」　郵局緊急回應

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▲▼郵局ATM提款似乎故障了。（圖／記者黃軍翰攝）

▲郵局ATM提款系統2日晚間8時許疑似發生故障，許多網友紛紛發文表示不能夠領錢，記者實測也確實無法提領。（圖／記者黃君翰攝）

記者趙蔡州／綜合報導

農曆春節前夕，許多民眾都要提款過好年，但卻有民眾發現2日晚間8時許，郵局ATM提款系統發生故障沒辦法領錢，網路爆料公社、批踢踢紛紛有網友通報災情。

ETtoday記者也實際到郵局ATM嘗試領錢，結果試了2台都卡在「交易處理中」畫面，等待約2分鐘後就自動退卡，接著提款失敗的明細表則顯示「訊息回應逾時」等訊息，而在現場觀察其他民眾提款也失敗。

▲▼郵局ATM提款似乎故障了。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲還有網友在臉書發文表示，自己在郵局ATM存款被吃掉了，相當擔心。（圖／翻攝自宜蘭知識 +）

臉書爆料公社有網友表示：「下午還很順利，現在就不行了」、「當機了？」、「我們也是無法領耶」；批踢踢網友也有人說：「剛剛在郵局領錢，發現大家都沒辦法領錢出來，還有人存錢的因為交易逾時錢沒進去，郵局主管出來也無法處理…。這年不好過了」

對此，郵局人員2日表示，確實有提領及存款的異常情況發生，問題已經在2日晚間9時許順利恢復，民眾檢查帳戶餘額後若有問題，可以打電話或在上班日親自來郵局處理。

▼ETtoday記者也實際到郵局ATM嘗試領錢卻都失敗。（左圖／記者黃君翰攝；右圖／翻攝自宜蘭知識 +）

▲▼郵局ATM癱瘓大當機！提款全顯示失敗　網崩：存款還被吃。（圖／記者黃君翰攝）

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關鍵字：郵局

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