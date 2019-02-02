王金平選總統副手點名「中生代」　韓國瑜：有說禿頭，機會就大了

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨究竟誰要出馬角逐2020年總統大選，其中前立法院長王金平動向備受關注，王金平也拋出如果未來能代表國民黨來出戰2020年總統大選，副手人選將選擇「中生代」，不少人認為這個「中生代」很有可能是高雄市長韓國瑜，不過韓國瑜表示：「王金平院長有說到他的副手是禿頭嗎？如果他說又年輕、中生代又是個禿頭，我可能機會就大了。」

▲韓國瑜被點名「中生代」，有可能符合王金平副手人選，回問說：「有說是禿頭嗎？」（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在2月1日當天發紅包時，有熱情民眾喊總統好，讓韓國瑜表示一聽到這個詞，整個人頭都暈了，也希望大家過年好好過年，不要胡思亂想，雖然韓國瑜多次表示他想好好拚經濟，但是近期不少聲浪都在「拱」韓國瑜選總統，面對這樣態勢，韓國瑜再次強調：「高雄經濟起來最重要，高雄這鍋水已經快要煮開了，很多地方都在冒泡，現在人已經大量進來了，高雄市民歡笑越來越多，我們一心一意把高雄經濟衝起來」。

▲韓國瑜前往內門南海紫竹寺參拜，發紅包 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對王金平拋出尋找副手將是「中生代」，有人臆測韓國瑜是人選之一，韓國瑜一聽記者的問題後，當場表示：「王金平院長有說到他的副手是禿頭嗎？如果他說又年輕、中生代又是個禿頭，我可能機會就大了」。