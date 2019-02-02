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2內賊工地偷10萬元H型鋼　13歲小女友把風只給100

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▲2嫌犯還大費周章的租來小貨車犯案，竟叫小女友把風作案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2嫌犯還大費周章的租來小貨車犯案，竟叫小女友把風作案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉鯉魚潭一處台電工程工地，包商29日上午發現幾支價值近10萬元打樁用的H型鋼不翼而飛，經調查後發現，原來是自家員工，趁著晚上無人之際，直接把貨車開進工地現場，大方的搬運鋼梁；另1名竊嫌還揪13歲小女友到門口把風。事後卻只分給她100元贓款。訊後警方也依竊盜罪嫌將曾姓少女移送少年法庭審理。

▲▼嫌犯用堆高機來偷走價值10餘萬元的Ｈ型鋼樑 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼嫌犯用堆高機來偷走價值10餘萬元的Ｈ型鋼樑 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼嫌犯用堆高機來偷走價值10餘萬元的Ｈ型鋼樑 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，謝姓竊嫌（45歲）曾是自家工地的員工，因沒錢花用，竟用租來的小貨車來竊取自家工地的Ｈ型鋼樑，並夥同另1名王姓嫌犯（20歲），向友人借來堆高機，就1人開貨車，1人開堆高機；趁工地沒人看守，四下無人的時候進入工地，把7支總重約3255公斤價值約10萬元的鋼樑搬運上車，當晚將竊得鋼材載到台中后里一家資源回收場，變賣6300元。魏姓包商發現竟用不到一成的價格賤賣，氣得直說：真是「養老鼠咬布袋！」

警方說，王姓嫌犯在網路上結識一名曾姓少女（13歲），犯案當晚還帶著少女一起，並叫曾女在門口把風，把偷來變賣後的贓款6千餘元，事後竟然只分100元給她。而曾姓少女的父親向警方表示，女兒多次翹家徹夜未歸，總是不聽管教；在2018年時就曾經控告王男妨害性自主，沒想到女兒還是被他拐跑，一起被叫去工地偷東西。警方偵訊後全案將依竊盜罪嫌移送。

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