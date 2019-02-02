大陸春節旅遊再成長　「到南方過年」成為新潮流

▲廈門市雙子塔。（圖／視覺中國，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸公寓民宿分享平台「途家網」近日發表「2019春節出行趨勢報告」，在熱門出行top10目的地的統計中，有8名都是南方城市，到「南方過年」已成為春節出遊的新潮流。途家指出，到溫暖的南方旅行是今年春節的趨勢，排行第1的廈門、第2的三亞都是海邊城市，氣候非常適合出遊，旅遊產業也發展較完善，且民宿房源豐富多元，很早就已經出現「搶房」的情形。

途家統計出來的春節熱門top10目的地為：廈門、三亞、北京、廣州、成都、上海、重慶、北海、大理、西安。從中可以發現，只有北京、西安是北方城市，其他全都是氣候較溫暖的南方城市。

據途家平台的預訂數據顯示，途家春節的預訂訂單數量比起去年同期，預計將增長4倍左右。預定時間上，最高峰的是在2月4日至8日（除夕到初四），遊客多選擇在假期開始前就先出發，避開高峰人潮，這與過往「年後才出遊」的情況有很大的變化。

大陸最大的旅行網站「攜程」先前也發布了《2019春節長假旅遊趨勢預測報告》，內容中提到，今年春節長假預計將有超過4億人次出遊，比去年的3.86億成長很多，這得益於景區門票降價優惠、 高鐵開通、航線增多、免簽或落地簽地點增多等因素。

攜程指出，今年春節境內旅遊的熱度明顯超過去年同期，且增速比出境遊快得多，大致上可分為「南下避寒」及「北上賞雪」，從訂單來，現在最熱門的城市分別為三亞、北京、廣州、廈門、昆明、麗江、哈爾濱、成都、上海、桂林、西安、珠海、西雙版納、重慶、北海。

出遊時間點方面，攜程的統計與途家相似，有近5成的訂單都是選擇提前出發或延後返回，而且從1月31日開始，出遊人數就有明顯的上升，最高峰則出現在2月5日。另外，與以往春節旅遊以年輕人為主的狀況不同，近年帶著父母一起出遊的族群越來越多，特別是80、90後，已經春節全家出遊的主力了。

▼海南省三亞市。