大台北每天200萬噸生活污水　衛工處犧牲過年輪班處理廢水

▲迪化汙水處理廠採地下化設計，上方用作公園、球場使用。（圖／衛工處提供）

記者陳家祥／台北報導

當春節期間家家戶戶都在享受美好假期時，為了能夠讓大台北地區民眾每天產生約200萬噸的生活污水得到妥善處理，台北市政府工務局衛生下水道工程處有一群「污水處理小蜜蜂」犧牲年假，仍每天「嗡！嗡！嗡！」，三班制輪流值勤在作工，維持迪化、內湖及八里三座污水處理廠正常運轉，將收集到的污水經處理後，才排放到河川及海洋，成為城市水環境的守護者。

衛工處表示，春節連假期間，除了污水處理24小時不停工外，為落實循環經濟的理念，迪化廠及內湖廠也每日提供約2萬噸回收水，可利用於不與人體直接接觸之用途，如植草澆灌、清洗路面等，歡迎民眾免費取用。

▲八里汙水處理廠。（圖／衛工處提供）

衛工處內湖污水處理廠長張賢德表示，迪化及內湖二座污水處理廠上部附設休閒運動公園是春節出遊不必人擠人的好所在，為回饋當地社區及打造友善環境，佔地3.8公頃的內湖運動公園免費提供極限運動、攀岩、砂坑、兒童遊戲、PU跑道及體健運動等設施，適合民眾前往公園運動飆汗，還能消耗春節期間吃下大魚大肉產生驚人的卡路里，同時公園因位於松山機場航道下，每天有近百趟航班直接從公園上空飛行而過，深受飛機迷及小朋友的喜愛，亦為春節期間出遊的好去處。