查獲109把制式長短槍　專案小組背後分組很精細



▲廖姓主嫌遭檢方求處無期徒刑，法院一審宣判20年有期徒刑。（圖／記者柳名耕攝）

突發中心／台北報導

日前刑事局協同海關在三峽破獲109把制式槍枝的案件，警方先後逮捕搬運工及竹聯幫弘仁會的幫派份子共8人，在17日下午又在嘉義逮捕弘仁會份子林聖評及女友林玉娟，不過這2人只是被幕後藏鏡大哥作為斷點的棋子，警方將持續向上追查。

刑事局偵三大隊日前獲報有大批制式槍枝從貨櫃子走私進台灣，警方鎖定貨櫃物流的目的地後，在三峽1處火葬場前的倉庫逮捕6名搬運工，其中嫌犯陳建斌（31歲）就是接收貨櫃的報關人。

警方循線追查，發現除了陳建斌以外的搬運工，都是1名弘仁會的廖緯蒼所聯繫，日前將他被新加坡驅逐出境後，刑事局派員將他押解回台。

這起案件是由刑事局偵三大隊偵辦，關務署基隆關抽檢貨櫃時，發現其中1只貨櫃在掃X光時，櫃內出現許多密度較高的金屬，關務人員會同警方開箱查看，竟發現裡面有數百把制式長短槍。

警方隨即成立專案小組展開偵辦，並將貨櫃不動聲色地運送至指定的地點，等到搬貨的嫌犯到場，就衝上前壓制6名搬運工，全案共逮補9人，其中廖姓主嫌更被檢方求處無期徒刑。

承辦案件的陳姓偵查佐表示，當初在偵辦時，專案小組內部就展開分配，其中包含影像調閱組、跟監埋伏組、情資搜集組以及後勤組，從接獲消息到攻堅逮人，只花了6天。

雖然後來在抓捕搬運工的上線聯絡人以及廖姓大哥時花了不少時間，但所幸沒讓這109把制式槍枝入境台灣，否則會釀成嚴重的治安問題，當然也獲得警政署2018年度的團體警光獎。

▼刑事局專案小組在三峽1處轉運倉查獲109把制式長短槍。（圖／記者柳名耕翻攝）



▼案件承辦人陳姓偵查佐指出，當時在偵辦時分工相當精細。（圖／記者柳名耕攝）

