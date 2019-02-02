KTV必唱的十大經典金曲！　進包廂點下去就對了

文／Didilie

對現代人來說，不論是想大聲嘶吼宣洩生活壓力，還是失戀想揪團療傷，KTV都是一個熱門選擇，但琳瑯滿目的歌曲，常常讓人不知道該從何開唱。小編在這裡整理了KTV十大熱門金曲，如果想要炒熱氣氛，或是與朋友們來場大合唱，千萬不能錯過這幾首歌啊！

全場跳起來 － 張惠妹〈三天三夜〉

「三天三夜的三更半夜 跳舞不要停歇

三天三夜的三更半夜 飄浮只靠音樂

三天三夜的三更半夜 全身只剩汗水

三天三夜的三更半夜的 Ba BaBaBa . . .」

小心破音 － 蕭敬騰〈王妃〉

「夜太美 儘管再危險 總有人黑著眼眶熬著夜

愛太美 儘管再危險 願賠上了一切超支千年的淚」

療傷必備 － A-Lin〈失戀無罪〉

「孤獨萬歲失戀無罪

誰保證一覺醒來有人陪

我對於人性早有預備還不算太黑」

56不能亡 － 5566〈我難過〉

「我難過的是 放棄你 放棄愛 放棄的夢被打碎 忍住悲袞

我以為 是成全 你卻說你更不愉快」

高音飆起來 － 信樂團〈天高地厚〉

「想飛到 那最高最遠最灑脫 想擁抱 在最美麗的那一刻

想看見 陪我到最後誰是朋友 你是我最期待的那一個」

周董連發 － 周杰倫〈告白氣球〉

「你說你有點難追 想讓我知難而退

禮物不需挑最貴 只要香榭的落葉

營造浪漫的約會 不害怕搞砸一切

擁有你就擁有 全世界」

通通站起來 － 五月天〈離開地球表面〉

「 一顆心噗通噗通的狂跳 一瞬間煩惱煩惱煩惱全忘掉

我甩掉地球 地球甩掉 只要越跳越高」

大家都會唱 － 蔡依林〈倒帶〉

「終於看開 愛回不來

而你總是太晚明白

最後才把話說開 哭著求我留下來」

怎能沒有JJ － 林俊傑〈修煉愛情〉

「修煉愛情的悲歡 我們這些努力不簡單

快樂煉成淚水 是一種勇敢

幾年前的幻想 幾年後的原諒

為一張臉去養一身傷」

趴踢不能少 － 頑童〈辣台妹〉

「辣台妹 辣台妹 騷底

辣台妹 辣台妹 WU」

看到歌詞音樂是不是就自己在腦中響起來了呢，還不快加緊練歌，一起到KTV大唱特唱吧！(PS：順序並沒有先後之分，每一首都超讚的啦~)