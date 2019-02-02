喊「梓洋」全回頭！陸2018菜市場姓名「沐、兮、梓」爸媽最愛

▲幫小孩取名，是許多新手爸媽的煩惱。（圖／免費圖庫PAKUTASO）



大陸中心／綜合報導

幫新生兒取名對爸媽來說超級燒腦，廣東佛山市公安局日前公佈了一份「2018年戶籍人口姓名之最」，「梓洋」成為最多新生男孩的名字，名次由2017年的第6名上升至第1名，約1千個新生男孩中，就有一個梓洋；女孩被取名最多的則是「梓晴」，已經連續3年排行榜首，約1千個新生女孩中，就有2個梓晴。

根據《人民日報》報導，2018年在佛山辦理出生登記的人口中，「梓洋」是最多父母幫兒子取的名字，第2名則是曾連霸2年菜市場名的「梓軒」，第3～10名則為「俊宇」、「梓睿」、「梓豪」、「俊傑」、「宇軒」、「浩然」、「浩宇」、「子睿」。

另外，父母最愛幫女兒的名字則是「梓晴」，已連續3年排行榜首，第2～10名則分別是「雨桐」、「芷晴」、「梓淇」、「梓涵」、「梓妍」、「梓琳」、「思妤」、「曉彤」、「思穎」。

▼根據「2018年戶籍人口姓名之最」資料顯示，梓洋、梓軒分別是最熱門的名字。（圖／翻攝自人民日報，下同）



專家分析，江蘇父母喜歡用英幫小孩命名，比如「秀英」、「貴英」、「鳳英」，北京父母則偏好用榮，上海父母比較喜歡用寶、妹，遼寧人喜歡用樹、鳳、珍，陝西人喜歡劍、軍，四川人愛用青、瓊、德、成，廣東人喜歡用雅，福建人則喜歡用志、美、水。

該份統計也指出，2018年新生兒名字中，最受歡迎的三個字依序為「沐、兮、梓」，相較2017年的「軒、涵、梓」有所變化；最熱門的男生名字為「浩然」、「一諾」、「梓軒」，女生則為「依諾」、「沐兮」、「若溪」。