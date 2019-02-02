日本推客製化管家服務「砍竹子+挖溫泉都可以」　專攻千萬富豪

▲ 管家通常西裝筆挺，儀態良好。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

說起「管家」這2個字，許多人都會想到動畫或電視劇裡身穿燕尾服的萬能執事，小至生活中的家事、大則擋刀槍子彈，都能忠心的為主人效勞，而這類工作如今也發展到現實生活中。根據日本《經濟新聞》，隨著富裕階層擴大，越來越多人想首每月需花費數百萬日圓的頂級管家服務。

報導指出，其實每天只要付出5萬日元（約新台幣1.4萬元），就能請到一名管家，也也很多日本人會在求婚或結婚等人生中重大的日子請管家來服務。《經濟新聞》模擬，某天晚上，一名女孩站在和男朋友約好見面的地點，等對方來接她時，卻有一輛豪車突然停在她面前；車上走下一名身穿西裝的紳士，對著她畢恭畢敬的說道，「在下是山田家的管家，奉主人之命前來迎接您。」

等待著這名女孩的就是一場求婚儀式，從一開始的豪車驚喜到求婚方案、事前準備工作和當天的護送任務都由管家負責，且他們也很擅長婚禮當天會場的各項工作。若客戶希望送給賓客手工編織的竹藝品，管家就會從砍竹子開始一手包辦。

管家派遣公司Butler & Concierge社長新井直之指出，「管家的工作要做到細緻入微，徹底滿足每一位顧客的需求。」他提到，他們沒有固定的服務項目，因為管家提供的是「客製化服務」，以滿足顧客事前提出的每一項要求。

Butler & Concierge除了不經手違反公共秩序和道德、需要律師或護士等專業資格或威脅管家人身安全的業務，其餘所有業務都由經驗豐富的管家親自制定方案，費用則取決於管家的經驗值和外語能力，單日費用介於4.8萬至10萬日元之間（約新台幣1.3萬至2.8萬新台幣）。

▲ 管家須滿足主人每一項刁鑽的要求。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

新井分析，隨著人們的興趣越來越多樣化，尋求專屬服務的顧客開始出現，需求也越來越多元，例如有些常駐外國的客戶要求管家每個月去探望他的父母、代替客戶和小孩的老師溝通等等，特色便是滿足他們「任性」的要求。

若要聘請常駐管家，每月費用最高可達180萬日元（約新台幣50萬元），因此客戶基本上都是資產超過50億日元（約新台幣14億元）的富豪，但近年來諮詢量明顯增加，預計未來也將進一步擴大。

報導提到，由於日本法規嚴格劃分公私事，企業主若要求秘書代為處理私事便屬濫用公司經費，管家卻公私皆可應對。只要雇用一名專屬管家，他就會陪伴在客戶身邊，隨時為主人端茶倒水，就連「想在別墅裡挖個溫泉」這種誇張的要求也能委託專業人士完成。

另外，富裕階層擴大也是管家市場漸增的原因之一。據國稅廳統計，2016年收入超過1億日元（約新台幣2772萬）的人達到2萬501人，比10年前增加了23%；年收入超過100億日元的大富豪也有17人，超過2006年的10人，甚至有人讓管家陪自己乘坐私人飛機出國遊玩。

新井指出，近來有不少高檔公寓和服裝行業人士向管家諮詢「如何向富裕階層推銷商品」。他認為，富裕階層希望發現「自己想要的東西」，而找到「最特別的方法」來解決問題，就是針對富裕階層提供服務的關鍵。