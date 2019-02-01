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真愛！乾爹固定探監每周霸氣給4000　她獄中好感動想嫁了

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孤單,監獄,監牢,老人,孤獨,犯罪,被關,假釋,出獄,入獄示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲獄中生活若有人固定來探訪，也就沒那麼孤單。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

英國第五台（Channel 5）近期推出一系列紀錄片，旨在探討美國的獄中生活。麻薩諸塞州的一名女囚犯米西（Missy）就有著特別經歷，她75歲的乾爹會固定來探監，每周還故定給她100英鎊（約台幣4000元），讓她可以存放在獄中的帳戶，「當我要求鈔票時，他從不會說不。」

《太陽報》報導，米西因為闖入民宅、綁架孩子以及毆打老婦人而入獄，相關訴訟仍在繼續。但她坐牢的時刻並沒有太痛苦，乾爹會固定來探訪，兩人原本是鄰居。

事實上，不少乾爹都有「獄中女友」，甚至還有專門的約會網站，偷偷幫彼此牽線。像米西這樣的人也很多，被監禁的女性都希望能有多點錢，以便讓她們購買食物、保健產品與化妝品等。

"I don't do anything to him but he sometimes does things to me. It is kind of weird having him do sexual favours to me but they are not really for me, it's more for him."

The Sun 發佈於 2019年1月31日 星期四

米西還自由時，乾爹就曾買東西給她自己的孩子，她入獄後，彼此也很自然保持聯繫，「從那時起他就一直幫助我，而且從來不會說不。如果我告訴他，天空是黑色的，我需要錢把它變成紫色，他也會給我錢。」

不過，這位乾爹要求並不多。米西坦承，兩人過去沒有發生關係，就是單純陪伴彼此，如果未來出獄，她想與男方結婚，有個安定的生活，若兩人真的走入婚姻，她勢必可以無憂無慮過生活。

米西說，她真的愛乾爹，但對方不年輕了，如果未來真的發生什麼事，她會非常難過，但那也代表她可以不用煩惱生計問題。她希望自己可以早點重獲自由，趕快回到3個孩子的身邊。

ET快訊
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關鍵字：監獄,乾爹

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