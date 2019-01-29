「感化教育如監獄管理」　2所少年輔育院改制為矯正學校

▲法務部矯正署彰化少年輔育院。（圖／Google Map）

政治中心／綜合報導

監委王美玉、林雅鋒29日表示，少年輔育院以「感化教育」為名，實際上卻如同監獄管理，嚴重侵害兒少人權，延宕20年，終於等到行政院正式回文監察院，2所少年輔育院將改制為矯正學校，其中桃園少年輔育院將朝一般高中規劃，彰化少輔院將朝技職學校規劃，以落實司法兒少人權。

監委指出，每年近1千1百餘名的學生將能夠接受正常學校教育，學習不中斷，受教權益獲得維護。107年12月巡查行政院時，一再就2所少年輔育院改制為矯正學校事宜提出呼籲，行政院終於表示有關少年輔育院改制，法務部矯正署已經在評估改制所需的師資、人力及資源，目前規劃朝現有占地改建，桃園少輔院朝向一般高中學校方面規劃，期程約8年；彰化少年輔育院朝向技職學校規劃，期程約4年，預計需求2院改制將新增員額198人、工程費20億餘元，又未來2校人事費每年需編2億餘元。



監察委員透露，87年4月公布施行的「少年矯正學校設置及教育實施通則」第83條規定：「本通則施行後，法務部得於6年內就現有之少年輔育院、少年監獄分階段完成矯正學校之設置。」經第4屆監委的8件調查及糾正案、第5屆監委6起調查案件，拜訪歷任法務部部長及行政院2度巡查提案，呼籲兩所少年輔育院，即桃園少年輔育院、彰化少年輔育院應改制為少年矯正學校，均未獲正面回應，遲至108年1月11日內閣改組前夕拜訪法務部蔡清祥部長後，始露曙光。

王美玉、林雅鋒已調查「桃園少輔院買生死亡暨彰化少輔院曬豬肉事件」、「復學轉銜機制闕漏尤以收容少女受教權保障不足為甚」、「誠正中學黃生遭拔指甲虐待」、「彰化少輔院李生遭同儕搥八卦致死」、「誠正中學中度智能障礙生遭性猥褻」等案，均指出由少年輔育院及少年矯正學校(誠正中學)所執行的問題重重，致少年輔育院改制為少年矯正學校已屬必要，刻不容緩。



監委調查結果發現，由於目前我國社會安全網的層層機制均有破漏，有些兒少從身處高風險家庭被社工安置於安置輔導機構、因生活環境所逼犯下非行進入少年觀護所乃至接受，皆未能獲得妥切的保護及協助。

監察委員直言，如果國家的社會安全網不夠綿密，兒少便容易走上犯罪歧途，最終成為社會問題，這一點可以從監察院調查發現中的兒少，竟高達七成來自單親、貧窮或隔代教養家庭而確定；換言之，家庭、社區、司法處遇交織成網，如有破漏，便無法發揮保護、輔導兒少的功能，近年來，監察院調查相關案件，已達十數件，每件調查案均代表兒少們承受大人世界制度設計不良的苦難，顯示司法兒少人權的保護，還有很大改善空間。



此外，林雅鋒表示，非行少年在法院裁定入前，於法院審理期間，除短暫提解到法院應訊之外，其餘時間被收容在少年觀護所，監察院調查「法務部矯正署臺北少年觀護所18歲A少年被關入違規房，竟趁機要求同舍房B少年發生性行為」案，亦發現我國少觀所資源更為短絀，不僅無法發揮法定之鑑別功能來辦理非行兒少分類處置收容事宜，兒少在少年觀護所中發生的問題，嚴重性不亞於少年輔育院所執行的，同時需要政府重視並解決。



監委表示，司法兒少不論是經由法官裁定保護管束、社區安置輔導、或進入少年輔育院、矯正學校(誠正中學)，均需與法務部橫向聯繫，司法院與行政院應打破門戶高牆，就司法少年安置機構之分類、床位配置、安置費用等各項，研擬解決對策，「不能讓司法少年成為人球。」