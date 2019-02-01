【走春拜財神】紫南宮領錢母排到腿軟　省時撇步大公開

圖文/鏡週刊

南投竹山紫南宮香火鼎盛，每逢過年期間，全台各地會擁入數萬名信眾前來跟土地公、土地婆借發財金，尤其每年大年初一會發放生肖錢母，總有信眾提早好幾天卡位排隊，如果不想人擠人，主委莊秋安說：「避開過年期間也領得到錢母。」

「來到紫南宮，多數信眾都是為了借發財金。」紫南宮主委莊秋安表示，只要信眾向土地公、土地婆焚香祈福、取筊，第一次擲筊就獲得「聖筊」者，即可求得600元發財金，紫南宮這項借發財金的服務，全台知名，而民眾靠著發財金賺錢後，通常隔年會再回到紫南宮還金，有借有還，之後才能再借再還，現在每年求金、還金人數都高達60多萬人，就連商界名媛何麗玲都曾現身。

平日時段的紫南宮，人潮就絡繹不絕，70年次的雷先生從事童裝、人偶裝租賃生意，特地帶著太太來還金，去年借金600元，今年加倍還金1,200元。每到假日時段，求金、還金信眾總是擠滿服務處，「如果過年期間來，又會更難擠進來！」莊秋安說。

莊秋安透露，借600元、還100萬元或幾十萬元的人很多。「曾有個台北建商因房子滯銷，資金週轉不及，朋友介紹他來，結果回程開到桃園就接到太太電話，說有買家一口氣買走5戶，建商特地回來還金60萬元。」而莊秋安當主委16年，最高紀錄看過信眾一口氣還金290萬元。

此外，紫南宮每年國曆元旦和農曆正月初一發放的招財錢母也很搶手，年年吸引信眾大排長龍，藝人白冰冰也曾帶著員工排隊領錢母討吉利；如果今年想入手這夯到不行的發財小物，大年初一早上9點前排進隊伍就一定拿得到，當天還有限量金雞蛋、金子和紅包能討喜氣。

如果不想參與過年人擠人的盛況，紫南宮在元月至3月期間也有捐血、捐發票送錢母的活動，例如3月10日早上9點，民眾只要準備2019年1、2、3月的有效發票10張，就可以拿到豬年銀色錢母一枚，發票會全數捐給華山基金會，據說做公益送的錢母特別有效。此外，1月和2月期間，紫南宮也有安排數天捐血送豬年錢母的活動，只要捲起袖子捐血助人，就能入手發財錢母！

南投紫南宮小檔案 地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

開放時間：早上7點～晚上9點

求財神明：土地公婆

特色：求發財金&還金、求祈福金雞

香客族群：生意人、仲介、業務

名人加持：何麗玲、白冰冰

靈驗事蹟：信眾借600元發財金，賺大錢後還金290萬元



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