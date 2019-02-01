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張亞中參選總統提財稅政策　主張「稅收超額隔年需同額減稅」

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政治中心／綜合報導

孫文學校總校長張亞中今年初宣布參選2020總統大選，1日上午開記者會公部六項財稅政策，主張政府不應任意徵稅，稅收若有超額，隔年必須同額減稅，及其他相關財稅政策。

首先張亞中提到，納稅是國民應盡的義務，但是國家也應該視需要而徵稅，不可任意提高不需要的徵稅。我國總稅收額總是年年超徵，依據財政部統計資料，民國103年（2014年）到107年（2018年）政府超徵稅收約6000多億元。政府不應任意徵稅，稅收若有超額，隔年必須同額減稅。

第二，稅務訴願、訴訟，現行需先付全額的稅額，增加當事者的成本。我主張政府應合情合理處理稅款爭議事，當事在交付訴訟時，僅需繳納稅款的十分之一。

第三，稅務的訴訟、訴願時間往往非常冗長，有時法院發回原機構要求另外核定，可是原機構的再次核定，約有九成以上仍然是原有的金額或稍微調整一點的金額，老百姓那敢再花幾年功夫去打稅務官司。因此應由專業人士組成「NGO仲裁機制」，協助法官判案，由法院認定判決，而非再交付原機關再核定。

第四，目前的稅單是可以無止盡追討的，這種「萬年稅單」可以毀了一家人，毀了一個公司。稅單爭訟爭議應該以六年為期，政府應有效率，不可再有萬年爭訟或爭議的情形。

第五，台商海外資金既為已繳納當地稅金，不宜再重複課稅或加諸許多運用限制，藉以促進投資。

第六，稅收成本須由目前的1.0％，大幅降低至國際標準的0.5％以下，現在收到兩兆的稅款，要花費兩千多億元，就因為有超高成本的惡稅。稅目應由目前的19種之多，大幅整併簡化。

另外，張亞中也提到，農曆春節過後要在台中、台北、高雄、花蓮舉辦4場巡迴政見分享會。其中，台北場為長達12小時不斷電的理念政策分享會，以期為台灣主政治建立候選人必須要有政見牛肉的典範。

▲▼張亞中宣布參選總統,張亞中。（圖／記者季相儒攝）

▲張亞中參選總統，提財稅政策。（資料照／記者季相儒攝）

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