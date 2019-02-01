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環時：美材料配件不如陸　鴻海去開工廠「真是見了鬼了」

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▲▼鴻海集團董事長郭台銘與美國總統川普參加威斯康辛州工廠預定地破土儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲鴻海集團董事長郭台銘與美國總統川普參加威斯康辛州工廠預定地破土儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

《環球時報》1月31日社評表示，富士康（鴻海）集團宣佈正在重新考慮投資的美國威斯康辛州液晶顯示器工廠生產計劃，顯示其再想表現「愛美國」，也不可能放在「愛利潤」之上，美國的人工成本高，組織上游材料和配件又不如中國，若去開工廠，「只圖美國給它發一張獎狀，那可真是見了鬼了」。

鴻海董事長特助胡國輝日前接受外媒專訪透露，富士康在美國威州的面板廠投資案面臨縮減或擱置的可能，引發喧然大波，更有日媒報導，鴻海有鑑於全球經濟萎縮與中美貿易戰等不確定因素，連同位於廣州、價值約610億人民幣（約新台幣2730億元）的面板廠計畫也同樣面臨擱置慘況，最少可能需延遲6個月，至2020年才會實行。

►►鴻海美國廠投資擱置　日媒再爆：2730億廣州廠投資案延後6個月

社評指出，重振美國製造業是白宮這兩年力推的經濟計劃，富士康的威州液晶顯示器工廠是這一輪重振美國製造業的旗幟性項目，它可能從一個龐大藍圖迅速萎縮成一個小得多的研究項目，反映了美國重振製造業環境的真實冷暖，「經濟規律不會為政治長期伴舞，這就是現實」。

▲▼ 鴻海富士康LOGO。（圖／路透）

▲富士康（鴻海）集團宣佈正在重新考慮投資的美國威斯康辛州液晶顯示器工廠生產計劃，圖為 鴻海富士康LOGO。（圖／路透）

社評表示，富士康當時宣佈在威斯康星州投下巨資時，很多人就算出這是一樁經濟上無利可圖的投資，中國大陸有相當先進的基礎設施，世界最完整的零配件配套能力，還有受基礎教育水平高且勤奮守紀律的產業工人大軍，以及穩定的政治環境，這些條件極少有世界的其他市場能與大陸媲美，有些國家單一條件優於大陸，但綜合一比就下來了，必須按照經濟規律辦事，「跟它擰著幹，都長久不了」。

▲富士康,鴻海,工業富聯網,工業互聯網,IPO,FII。（圖／路透社）

▲富士康。（圖／路透社）

社評認為，美國作為高度發達的經濟體失去一些中低端的製造業是抗拒不了的趨勢。中國大陸沿海地區也受到人工成本和環境壓力的制約，無法對製造業進行「通吃」，部分工廠或者向大陸內地轉移，或者就要被越南等更下游的製造業國家接受。

社評寫道，現任美國政府應當說為重振製造業盡力了，也有一些成績，「但畢竟勢比人強，富士康項目從大蘋果變成一隻小海棠，這會政治上挺難堪的」，這是一個教訓，而汲取教訓，從此更加尊重經濟規律，顯然是比硬撐下去更加有智慧的選擇。

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關鍵字：鴻海,富士康,威斯康辛

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