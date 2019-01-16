5款「豬年」限定刮刮樂上市　總獎金超過61億元

▲ 5款豬年限定刮刮樂今天上市。（圖／台彩提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

為迎接金豬年到來，台彩公司今（16）日推出7款刮刮樂，包含5款豬年限定版生肖主題。最受矚目的是中獎率100%的「金豬獎」每張售價500元，頭獎300萬元多達8個。7款刮刮樂新品，總獎項超過1700萬個，總獎金逾61億元。

台彩表示，針對今年豬年推出5款「金豬」刮刮樂，包括「金豬獎」、「金豬報喜」、「金豬疊疊樂」、「豬年行大運」及「賽金豬」5款刮刮樂，其中尤以中獎率100%的「金豬獎」最受矚目！

「金豬獎」每張售價500元，共有8個頭獎300萬元，張張都會中獎的設計，不少民眾買來當作紅包。「金豬報喜」每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，還有超過19萬個1000元以上的獎項，中獎率35%。「金豬疊疊樂」每張售價200元、共有5個頭獎200萬元，還有超過22萬個1000元以上的獎項，中獎率34%。「豬年行大運」以2款可愛俏皮的套票設計，每張售價100元，最高獎金5萬元共有100個，中獎率50%。「賽金豬」每張售價100元，最高獎金50萬元共有5個，玩法簡單，適合新手玩家趁新春體驗。

同日上市的還有擁有眾多忠實彩迷的「金麻將」與「超級777」，「金麻將」每張售價300元，共有8個頭獎300萬元，一邊刮獎、一邊體驗紙上瞇牌的樂趣；「超級777」每張售價200元，共有6個頭獎200萬元，還有超過23萬個1000元（含）以上的獎項。

台彩今(2019)年已發行12款刮刮樂新品，累積總獎金超過149億元，100萬元（含）以上的獎項多達348個，其中包含「2000萬超級紅包」3個2000萬獎金以及5個「200萬+賓士車」的創新獎項。