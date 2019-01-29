過年晉升千萬富翁！4款新刮刮樂上市　頭獎最高1000萬

▲刮刮樂。（圖／台灣彩券提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩今（29）日推出全新刮刮樂「1000萬大贏家」，顛覆傳統的獎金結構設計，只要中獎就贏錢，每張售價1000元，頭獎獎金有1000萬元，讓民眾有機會在農曆新春晉身千萬富翁。同日上市還有3款應景又討喜的刮刮樂，包含中獎率100%、頭獎300萬元的「財神發紅包」、頭獎200萬元的「刮刮金樂透」以及採套票設計的「財神報到」。4款刮刮樂新品總獎項超過739萬個，總獎金逾36億元。

台彩表示，彩迷們對於中獎體驗各有不同的偏好，有的喜歡小試手氣，有的追求刮獎要有感，近幾年獎金結構以「刮中就贏錢」為設計的刮刮樂在國外相當盛行，因此今年特別在農曆過年前推出首款只要「刮中就贏錢」的創新刮刮樂「1000萬大贏家」。

「1000萬大贏家」每張售價1000元，頭獎有1000萬元、二獎100萬元，獎金至少1200元，共有超過34萬個2000元以上的獎項，總獎金超過14億元，總中獎率43.97%。玩法為民眾熟悉的「對幸運號碼」，簡單易懂，多達25次中獎機會，增加刮獎過程的刺激與樂趣，適合親朋好友趁新春集資挑戰當千萬贏家。

另外，台彩也同日推出3款年節應景刮刮樂，讓民眾在金豬年刮出好運氣。每張售價500元的「財神發紅包」，以五尊Q版財神發紅包搭配吉祥話為券面設計，中獎率100%，張張都有奬，頭獎300萬元共有3個。

「刮刮金樂透」每張售價200元，共有8個頭獎200萬元，採用樂透開獎對獎號的概念，每張刮刮樂上印有不同的「金樂透號碼」，如同樂透遊戲自選號碼的概念，玩家可以選擇自己喜歡的號碼；採套票設計的「財神報到」，每張售價100元，兩款券面以滿面笑臉的財神向彩迷賀歲為主題，最高獎金80萬元共有5個。

台彩今（2019）年已發行16款刮刮樂，加上去（2018）年12月發行的產品，共有491個100萬元以上的獎項，其中包含7個1000萬以上大獎。

根據台彩資料顯示，1000萬以上的大獎還有6個未刮出，100萬以上的獎項還有454個未刮出，民眾一定要把握金豬年開運好時機，歡喜刮、迎財神。