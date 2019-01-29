　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

過年晉升千萬富翁！4款新刮刮樂上市　頭獎最高1000萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼刮刮樂。（圖／台灣彩券提供）

▲刮刮樂。（圖／台灣彩券提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩今（29）日推出全新刮刮樂「1000萬大贏家」，顛覆傳統的獎金結構設計，只要中獎就贏錢，每張售價1000元，頭獎獎金有1000萬元，讓民眾有機會在農曆新春晉身千萬富翁。同日上市還有3款應景又討喜的刮刮樂，包含中獎率100%、頭獎300萬元的「財神發紅包」、頭獎200萬元的「刮刮金樂透」以及採套票設計的「財神報到」。4款刮刮樂新品總獎項超過739萬個，總獎金逾36億元。

台彩表示，彩迷們對於中獎體驗各有不同的偏好，有的喜歡小試手氣，有的追求刮獎要有感，近幾年獎金結構以「刮中就贏錢」為設計的刮刮樂在國外相當盛行，因此今年特別在農曆過年前推出首款只要「刮中就贏錢」的創新刮刮樂「1000萬大贏家」。

「1000萬大贏家」每張售價1000元，頭獎有1000萬元、二獎100萬元，獎金至少1200元，共有超過34萬個2000元以上的獎項，總獎金超過14億元，總中獎率43.97%。玩法為民眾熟悉的「對幸運號碼」，簡單易懂，多達25次中獎機會，增加刮獎過程的刺激與樂趣，適合親朋好友趁新春集資挑戰當千萬贏家。

另外，台彩也同日推出3款年節應景刮刮樂，讓民眾在金豬年刮出好運氣。每張售價500元的「財神發紅包」，以五尊Q版財神發紅包搭配吉祥話為券面設計，中獎率100%，張張都有奬，頭獎300萬元共有3個。

「刮刮金樂透」每張售價200元，共有8個頭獎200萬元，採用樂透開獎對獎號的概念，每張刮刮樂上印有不同的「金樂透號碼」，如同樂透遊戲自選號碼的概念，玩家可以選擇自己喜歡的號碼；採套票設計的「財神報到」，每張售價100元，兩款券面以滿面笑臉的財神向彩迷賀歲為主題，最高獎金80萬元共有5個。

台彩今（2019）年已發行16款刮刮樂，加上去（2018）年12月發行的產品，共有491個100萬元以上的獎項，其中包含7個1000萬以上大獎。

根據台彩資料顯示，1000萬以上的大獎還有6個未刮出，100萬以上的獎項還有454個未刮出，民眾一定要把握金豬年開運好時機，歡喜刮、迎財神。

ET快訊
男大生午睡猥褻4女童！母看監視器崩潰：把幼兒園當後宮
日領2500！油漆工撞殘人...大吃爽玩改車「4年賠0元」　
正妹搬運工找到「186cm高富帥」真愛 　身分曝光是知名主持

關鍵字：刮刮樂,年終,頭獎,彩券,台灣彩券,台彩,過年,1000萬大贏家

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

今年全球貿易走緩　貿易局推四大項穩定振興

陽明海運加強東南亞佈局　二月新增韓國往返越星馬航線

春節年假財經相關措施懶人包　一張表帶你看便民措施有哪些

變焦鏡頭技術眾家搶食　三星有意收購以色列鏡頭模組廠

過年晉升千萬富翁！4款新刮刮樂上市　頭獎最高1000萬

台銀拚海外　馬尼拉辦事處本周開幕一年半內拚升格分行

2020年新款iPhone全用OLED面板　夏普有意切入供應鏈

33年釀24死　北市第一凶宅卻年年有10餘人搶買

春節連假ATM五大攻略　各銀行提款轉帳限額一次看

新興市場上周流入34億美元　連三周居吸金王

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

今年全球貿易走緩　貿易局推四大項穩定振興

陽明海運加強東南亞佈局　二月新增韓國往返越星馬航線

春節年假財經相關措施懶人包　一張表帶你看便民措施有哪些

變焦鏡頭技術眾家搶食　三星有意收購以色列鏡頭模組廠

過年晉升千萬富翁！4款新刮刮樂上市　頭獎最高1000萬

台銀拚海外　馬尼拉辦事處本周開幕一年半內拚升格分行

2020年新款iPhone全用OLED面板　夏普有意切入供應鏈

33年釀24死　北市第一凶宅卻年年有10餘人搶買

春節連假ATM五大攻略　各銀行提款轉帳限額一次看

新興市場上周流入34億美元　連三周居吸金王

畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

「我唱歌沒約你們啊！」　男摩鐵喝酒狂歡被砍6刀送醫

美麗島民調／柯文哲33.4%　朱立倫23.4%　蔡英文19.0%

尾牙「停屍間」超夯！蓋被躺一排...等家屬認領　網笑噴：突然想雙手合十

火爆凱利找到新東家　1年250萬美元加盟遊騎兵

出境拒檢！南韓失控大媽在曼谷機場「甩女安檢一巴掌」

胃食道逆流一直沒改善　檢查發現4公分腫瘤確診「食道癌」

遭玩家慘電！《失落的龍絆》製作人來台公開新活動

影／她腋下手術醒來「私處流體液」　狼醫求：私下解決！　

財經熱門新聞

上萬晶圓傳瑕疵　台積電證實清查..

陸行之：台積電是皮帶鬆了嗎？

張忠謀才退休　台積電兩度走鐘

453據點換新鈔起跑　3秘訣省..

台積電半年兩度出包　上萬片晶圓..

寶僑發展倒退10年　市佔跌剩3..

豪門婚宴直擊　愛之味董座娶小1..

全台首間蘋果旗艦店將開幕　官網..

萬點封關氣勢旺　5題材成抱股過..

全因1顆螺絲！紐時：iPhon..

台股能否順利萬點封關？一張表告..

台積電南科14B廠報廢上萬片晶..

「超商玩輪盤搏上億發財金！」全..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

府城四大月老　幫您遇見幸福

「有錢沒錢，討個老婆好過年」這句俗語，可以突顯少男少女在春節前，都渴望有段好姻緣的強烈意願，但想脫單、結婚、戀情加溫的青年男女，內心深處恐怕都有「好姻緣該如何祈求？」的困擾，府城有四大傳奇月老廟，正是春節期間想求段好姻緣的最佳去處。

爸媽爽出國10天　女兒丟在台灣崩喊

獲利創新高！中租年終7到10個月　今年幫員工加薪3%

過年不怕領不到錢！央行備好1600億元資金　九天連假幫你「傳便便」

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

2019日本出入境托運行李限制懶人包

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

18張「中長髮」髮型圖鑑

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面