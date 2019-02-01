平時對聽障者誤會大了！原來手語並非國際共同語言

▲電影《聽說》使用的是自然手語。（圖／翻攝自電影《聽說》FB）

文／擷取自葉阿里－從「聽說」看聽障文化

大家要先釐清一個觀念：耳朵聽不見不一定等於不能說話，反之，不能說話的人，也未必是聽障人士。

聽障的原因有很多種，甚至有部分聽障者本身聽力正常，但無法理解他所接收到的那個訊息代表什麼意義，而導致「有聽無懂」，不過多數的的聽障者就和一般社會大眾認知的一樣，都是因為某些原因導致聽力受損。可能的原因包括：高燒、遺傳、先天器官不完整、病毒感染......等等。

看到這邊可以發現到，聽障者們多半是聽力受損，但他們的發聲器官是正常的。因此，聽障者如果透過輔助儀器，並接受「說話訓練」、「聽話訓練」及「語言治療」，他們還是有機會能夠以口語表達意思的。例如大家所熟知的聽障名模王曉書，她也具備用口語和聽人溝通的能力。

▲手語是視覺性語言因此地區性濃厚。（圖／取自Pixabay）

很多人都會以為手語是完全對應中文，一個字或詞，就會有一個對應的手語動作，其實這是很大的誤解。在語言學的領域裡，手語是一個相當特殊的存在。有別於世上多數的聽覺性語言，它是唯一一種視覺性語言，早期沒有文字可以記載，加上資訊傳播的侷限性，讓手語成為了一種地區性相當濃厚的語言。

台灣的手語源自於日本，初期北台灣屬於東京手語系統，南台灣屬於大阪系統，不過近年來因為資訊和交通都變得便利，台灣各地的手語交流越來越頻繁，不見得會統一，但在溝通上勢必能更暢通無礙。

若從語法結構來分的話，台灣的手語還可以分作「自然手語」和「中文式手語」(或稱文法手語)，在「聽說」電影中，所有人使用的都是自然手語。(劇中的演員都打得很好！)一般學校社團學的，多是中文式手語，我相信大部分學校手語社的成員應該無法看懂劇中的手語，這不是程度好壞的問題，而是學的原本就不一樣。

▲星巴克手語店。（圖／翻攝自星巴克官網）

自然手語顧名思義，是自然形成的手語，使用的是聽障人士們特有的文法結構；而中文式手語則直接使用中文文法，甚至會有照字面逐字翻成手語的現象，對聽人來說，是一種較容易上手的手語，但這樣的手語其實對多數的聽障來說是不容易理解的。

不過近年來中文式手語的使用人數有增加的趨勢，特別是年輕一輩的聽障人士，因為教育環境的提升，以及聽力輔助工具的進步，不少家長希望能讓小孩接受和聽人一般的教育，而自然手語的文法和中文有段差距，相較之下，中文式手語便是一個不給聽障學童帶來額外壓力的選擇。但不見得每個人都認同這樣的趨勢，有人擔心手語因此失去它的自主性，也有人認為不應太依賴輔具(如助聽器)，而這些爭議的討論並不在本文的範圍。

聽障人士有其文化，然而卻不是和聽人格格不入的，台灣整體來說，並不是一個對身心障礙者友善的國家，不平等的問題不僅是聽障者會遇到而已。這篇文章除了分享一些聽障和手語的經驗談外，也誠摯地希望看到的人都能從自身做起，讓這些在我們身邊並不罕見的朋友們，不感受到陌生的異樣眼光。