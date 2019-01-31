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科創板細則／未盈利企業上市　單日漲跌幅放寬至20％

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▲▼上海證券交易所。（圖／CFP）

▲在「科創板」掛牌的公司都是科技創新型企業 。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

深受投資者關注的科創板終於有詳細訊息。上交所30日晚明確了科創板改革的相關內容，自發布之日起實施。其中，從上市的程序來看，科創板實行注冊制；從上市企業的范圍來看，未盈利企業、紅籌企業以及上市公司的子公司均可在科創板上市；放寬漲跌幅，企業上市前五天不限漲跌幅，第六天開始設限20％。

據《中新經緯》整理報導，上海證券交易所30日晚間發佈了《關於在上海證券交易所設立科創板並試點注冊制的實施意見》和《關於就設立科創板並試點注冊制相關配套業務規則公開徵求意見的通知》。《通知》包括了根據《實施意見》等法律法規、部門規章和規范性文件所起草的多個徵求意見稿、包括了科創板的股票上市規則、股票交易特別規定、股票發行與承銷實施辦法等。

企業上市：注冊制、五套標準、六類企業

從上市的程序來看，科創板實行注冊制，企業由上交所負責審核，證監會負責注冊，信息披露審核3個月內完成，注冊20天內完成。

從上市企業的范圍來看，未盈利企業、紅籌企業以及上市公司的子公司均可在科創板上市，其中，紅籌企業需要符合《CDR意見稿》的標並以及科創板的相關標並。具體來看，科創板IPO的門檻有五套標準。

一是預計市值不低於10億元（人民幣，下同），最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於5000萬元，或者預計市值不低於10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。

二是預計市值不低於15億元，最近一年營業收入不低於2億元，且最近三年研發投入合計佔最近三年營業收入的比例不低於15%。

三是預計市值不低於20億元，最近一年營業收入不低於3億元，且最近三年經營活動產生的現金流量淨額累計不低於1億元。

四是預計市值不低於30億元，且最近一年營業收入不低於3億元。

五是預計市值不低於40億元，主要業務或產品需經國家有關部門批准，市場空間大，目前已取得階段性成果，並獲得知名投資機搆一定金額的投資。醫藥行業企業需取得至少一項一類新藥二期臨床試驗批件，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢並滿足相應條件。

《通知》強調，重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業。

▲商業，商業交易，商人，企業家，簽約。（圖／視覺中國CFP）

股票交易：不限發行價、5天不設漲跌停

從發行價定價來看，新股發行價將不設限制，建立機搆投資者為主體的詢價、定價、配售機制。從交易機制來看，上市前5日，科創板不設漲跌幅限制，第6日開始，科創板的漲跌幅為20%。從單筆申報的數量來看，無論是限價申報還是市價申報，單筆申報的數量均應當不小於200股。

投資者參與：50萬元、2年經驗

個人投資者參與主要有兩道門檻：一是申請權限開通前20個交易日證券賬戶及資金賬戶內的資產日均不低於50萬元（不包括該投資者通過融資融券融入的資金和證券）；二是參與證券交易24個月以上。

此外，除了直接參與投資以外，普通投資者可以通過基金方式參與投資，允許滬（上海）港通、深港通投資者投資科創板。

▲▼進博會，中國國際進口博覽會11月5日開幕。（圖／中新社）

▲中國國際進口博覽會11月5日於上海開幕。（圖／中新社）

股票退市：直接終止

科創公司觸及終止上市標準的，股票直接終止上市，不再適用暫停上市、恢復上市、重新上市程序，上市公司股票被終止上市的，不得申請重新上市。終止上市的標準包括：

一是科創公司搆成欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全和公眾健康安全等領域的重大違法行為的，股票應當終止上市。

二是科創公司股票交易量、股價、市值、股東人數等交易指標觸及終止上市標準的，股票應當終止上市，具體標準由交易所規定。

三是科創公司喪失持續經營能力，財務指標觸及終止上市標準的，股票應當終止上市。科創板不適用單一的連續虧損終止上市指標，設置能夠反映公司持續經營能力的組合終止上市指標，具體標準由交易所規定。

四是科創公司信息披露或者規范運作方面存在重大缺陷，嚴重損害投資者合法權益、嚴重擾亂證券市場秩序的，其股票應當終止上市。交易所可依據《證券法》在上市規則中作出具體規定。

▲▼首屆中國國際進口博覽會台灣商品參展。（圖／記者陳政錄攝）

▲首屆中國國際進口博覽會台灣商品參展。（圖／記者陳政錄攝）

據《人民日報》報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平去年11月5日在首屆中國國際進口博覽會上表示，上海證券交易所將設立科創板並試點注冊制。隨後，證監會、財政部、上交所分別回應。其中，證監會表示，未來將針對創新企業的特點，在資產、投資經驗、風險承受能力等方面加強科創板投資者適當性管理，引導投資者理性參與；鼓勵中小投資者通過公募基金等方式參與科創板投資，分享創新創業企業發展成果。

東方證券首席經濟學家邵宇對人民創投表示，科創板的建立和注冊制的嘗試在資本市場中能挖掘出有潛質的企業，優化市場定價，為投資者提供合理回報，實現對創新企業的支持。

多名專家也表示，通過進一步對資本市場廣度和深度探索，科創板不僅能夠為風險投資機搆和私募股權基金等中小型金融機搆提供新的退出機制，同樣對科技企業早期發展給予支持和推動。

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關鍵字：科創板,未盈利企業上市,企業上市,上交所,中國國際進口博覽會

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