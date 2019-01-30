台東男罹罕見肺部疾病　「每天都像在溺水」渴望援手和奇蹟

▲吳永勝希望身體能儘快復原，重返工作崗位。（圖／記者楊均典翻攝）

▲吳永勝希望身體能儘快復原，重返工作崗位，台東縣議員黃治維(右)也到場關心。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

講沒幾句話就喘起氣來！罹患罕見疾病的吳永勝1年多前突然發燒住院，就被告知罹患「肺泡蛋白性沉著症」，晴天霹靂的消息，讓他從此落入深淵，失去工作只能與60多歲母親相依為命，頓失經濟收入無法進行治療，身體上吸不到空氣，精神上也如溺水，期待著有人能拉他一把，讓他有重生機會。

「我現在的人生沒有選擇」，吳永勝原本擔任聯結車駕駛，有著正常的職業，雖然沒大富大貴，但與媽媽過著平實的生活，但生病後沒辦法上班，也沒足夠金錢看病，讓他不知道如何是好，只能絕望度日。

吳永勝表示，現在能「洗肺」的醫院只有台北及高雄，由於是罕見疾病，1次費用高達5到6萬，他根本無力負擔，醫師囑咐他3個月要回診一次，但他已經1年沒有回診了，度著「過1天賺1天」的日子。

連製氧呼吸機都租不起！吳永勝表示，原本靠著之前工作剩下的存款，在家有租用1個月3000元製氧呼吸機，但存款花用待磬，加上房租3000元，根本無力負擔，只能忍到受不了在到醫院急診。



吳永勝表示，現在僅靠著低收跟母親的老人津貼共6000元度日，但扣除3000元房租僅剩下3000元可供使用，「根本不敢到醫院治療。」

農曆春節將至，家家戶戶都忙著過好年，吳永勝無奈地說，只希望身體能「自行恢復」，讓他能重拾駕駛職業，靠著自己來奉養年邁的母親，讓母親不用再如此辛苦，安享晚年。