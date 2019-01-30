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1年見1次！回阿嬤家一趟「被逼發10紅包」送表親平輩　她淚：600嫌寒酸

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▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲過年紅包到底該包多少？真是一門學問。示意圖，與本文無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

網搜小組／綜合報導

年終才剛領到，過年包一包就要花光了。一名女網友就被母親告知，要她包紅包給10位表親兄弟姊妹，但與這些同輩1年才見1次面，再加上月薪才5萬元而已，這筆紅包花費壓得她喘不過氣來，逼得她上網PO文求問「要怎麼裝死不回媽媽娘家？」超級苦惱。

女網友在PTT發文求救說，她總共有5位叔叔、阿姨，10位的親表哥、表姊、表弟、表妹，母親娘家人丁極為龐大；但是她今年被媽媽囑咐說「要包紅包給10位表親」，讓她超級崩潰。

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲過年回家一趟好累人。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

由於她一個月薪水只有4至5萬元而已，而且經濟獨立，開銷極大，每個月只能存一點點錢過活；她表示，如果表親每個包600元，會顯得寒酸，每個包2000元，她的心會有點痛「但我回去沒包的話，有98％的機率被酸被嘴被砲XD」，不論哪種包法都讓她很痛苦。

她崩潰寫道，她與這10位表親又不常見面，1年最多見1至2次面而已，頂多連假的時候會見到，「母親叫我要包紅包，可我打算裝死怎麼辦？有沒有甚麼辦法可以裝死不用發紅包的呢？還是當天直接裝死睡死、賴床，不要回母親的娘家算了？」

▲▼紅包,新台幣,農曆過年。（圖／記者劉姵呈攝）

▲包太多心會痛。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉姵呈攝）

迷茫的求助發文，引來網友傻眼留言說，「幹嘛包紅包給同輩」、「不過除非小孩真的很小，如果國中以上的包個屁」、「同輩年紀差十歲以上再包吧，不然管他的」、「包100塊就好了，被嫌窮酸就嫌啊，真的很窮啊」、「我阿公都只包200元而已」、「我們家普通就600 2000是最闊的一個親戚包的」。

也有網友認真建議說，「機票訂了直接出國說出差」、「搭飛機出國，年後再回家選我正姐（解）」、「說你要加班，結束這一回合」、「買一盒戳戳樂解決」、「說你其實已經失業一陣子了沒錢發」。

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