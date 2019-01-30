PO文求證貓咪是液體　網友蓋千樓主子融化照：液化vs.流線型

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大部分貓咪喜歡把自己塞進各種狹小的縫隙或容器中，經常讓主人懷疑牠們難道真的是「液體」。日本推特用戶「フェリシモ猫部」22日PO文徵求貓咪是液體的證據，沒想到竟然引起網友熱烈歡迎，飼主們紛紛上傳自家愛寵的照片，還蓋出千層萌貓留言樓。

▲網友回覆給「フェリシモ猫部」的自家愛貓照。（圖／翻攝自推特／@raku39）

「フェリシモ猫部」小編平時常在推特上PO出網友投稿的可愛貓咪照片，22日突然PO文公開徵求貓咪是液體的證據，畢竟網路時代都是相信「有圖有真相」，所以希望能夠附上照片。

沒想到這篇PO文竟然引起網友熱烈討論，飼主們也大方貼出自家貓咪的液體照，有的可以整隻反折，用像圓圈一樣的姿勢睡覺，有的則是睡到超出舒適的貓窩，整隻攤平在地板上，其中一隻居然直接「融化」在透明的半球體中，甚至還分為液化和流線型兩種派別，模樣都十分逗趣、可愛。

▼▲貓咪的身體柔軟度很好，常被飼主開玩笑「根本是水做的」。（示意圖／達志影像）

有趣的是，這篇PO文爆紅之後，飼主們直接用行動力蓋出千層的萌貓照留言樓，經常分享鳥類寵物的推特用戶「小鳥部」也推出另一種版本，半開玩笑地說，不僅貓咪會這樣，文鳥其實也是液體做的，並貼出多張寵物鳥在家中各處「融化」的照片。

▲寵物鳥其實也會「融化」的哦！（圖／翻攝自推特／@shamapoyo）

其實，貓咪之所以能完美把自己裝進各式各樣的容器中，是因為牠們柔軟度超好，腹膜內的臟器可以自由移動，再加上彎曲自如的脊椎關節，有時才會讓飼主懷疑是不是養到一隻水做的貓。

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